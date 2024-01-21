تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی پرشور فراهم شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد تقی شاهچراغی معاون سیاسی وزارت کشور و رییس ستاد انتخابات کشور در نشستی با رؤسا و اعضای ستاد انتخابات در استانداری‌های سراسر کشور که به صورت سمینار آنلاین برگزار شد، افزود: هرگونه اقدامی که شائبه جانبداری از نامزدهای انتخاباتی را توسط مجریان انتخابات ایجاد کند، خلاف قانون و خط قرمز ستاد انتخابات کشور است.

وی ادامه داد: بر مبنای فرامین رهبر معظم انقلاب، رأی مردم امانت است و به همین منظور رؤسای ستاد انتخابات استان‌ها باید نهایت دقت را در این امانتداری انجام دهند.

رییس ستاد انتخابات کشور اضافه کرد: متولی و مجری اصلی انتخابات، مردم هستند و برای افزایش نقش آفرینی مردم در انتخابات در بخش‌های نظارت‌های مردمی برنامه ریزی صورت گرفته است.

شاهچراغی خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات پرشور فراهم شده است و ان شاءالله شاهد یک حماسه ماندگار توسط ملت عزیز و بزرگ ایران خواهیم بود.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به طور همزمان در ۱۱ اسفندماه امسال برگزار می‌شود.