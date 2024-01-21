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۱ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۱۹

شاهچراغی:

تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی پرشور فراهم شده است

تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی پرشور فراهم شده است

رییس ستاد انتخابات کشور با اعلام اینکه تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی پرشور فراهم شده است، گفت: مبنا در ستاد انتخابات و وزارت کشور بر اصل بی طرفی است و اجرای دقیق قانون مهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد تقی شاهچراغی معاون سیاسی وزارت کشور و رییس ستاد انتخابات کشور در نشستی با رؤسا و اعضای ستاد انتخابات در استانداری‌های سراسر کشور که به صورت سمینار آنلاین برگزار شد، افزود: هرگونه اقدامی که شائبه جانبداری از نامزدهای انتخاباتی را توسط مجریان انتخابات ایجاد کند، خلاف قانون و خط قرمز ستاد انتخابات کشور است.

وی ادامه داد: بر مبنای فرامین رهبر معظم انقلاب، رأی مردم امانت است و به همین منظور رؤسای ستاد انتخابات استان‌ها باید نهایت دقت را در این امانتداری انجام دهند.

رییس ستاد انتخابات کشور اضافه کرد: متولی و مجری اصلی انتخابات، مردم هستند و برای افزایش نقش آفرینی مردم در انتخابات در بخش‌های نظارت‌های مردمی برنامه ریزی صورت گرفته است.

شاهچراغی خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات پرشور فراهم شده است و ان شاءالله شاهد یک حماسه ماندگار توسط ملت عزیز و بزرگ ایران خواهیم بود.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به طور همزمان در ۱۱ اسفندماه امسال برگزار می‌شود.

کد مطلب 6000074
رامین عبداله شاهی

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