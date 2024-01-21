  استانها
  2. خراسان شمالی
۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۳۲

طی ۱۰ ماه اخیر؛

بیش از پنج هزار پرونده در تعزیرات حکومتی خراسان شمالی تشکیل شد

بجنورد_ مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی گفت: تعداد ۵۹۳۵ فقره پرونده در ده ماهه اول سال جاری در تعزیرات حکومتی خراسان شمالی تشکیل و جهت رسیدگی به شعب ارجاع شد.

کامران ملکی صادقی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: در ده ماهه اول سال جاری تعداد ۵۹۳۵ فقره پرونده در تعزیرات حکومتی خراسان شمالی تشکیل و جهت رسیدگی به شعب ارجاع شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی تصریح کرد: ضمن اجرای طرح‌های نظارتی ۱۳۰۰ اکیپ گشت مشترک تشکیل و تعداد ۸۲۵۰ واحد اعم از صنفی، تولیدی و توزیعی مورد بازرسی قرار گرفتند.

وی خاطر نشان کرد: تعداد پرونده‌های وارده ۵۹۳۵ فقره بوده که ۵۹۲۵ فقره پرونده رسیدگی و منجر به صدور محکومیت بیش از هزار میلیارد ریال شده است.

ملکی صادقی بیان کرد: هم استانی‌های در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ و یا سامانه اینترنتی. ir ۱۳۵ www.tazirat اعلام تا در اسرع وقت بررسی و رسیدگی شود.

