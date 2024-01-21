پیروزی هندبال ایران برابر امارات/ تلاش برای کسب عنوان پنجمی

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا و انتخابی دیدارهای جهانی از ۲۱ دی ماه به میزبانی منامه بحرین آغاز شده که تیم ایران به عنوان تیم دوم گروه مقدماتی راهی مرحله یک چهارم نهایی شد و ظهر امروز یکشنبه اول بهمن ماه در آخرین مسابقه خود در این مرحله به مصاف تیم امارات رفت. هندبالیست‌های کشورمان که شانس صعود به مرحله نیمه نهایی را از دست داده اند در این دیدار برابر تیم امارات به برتری رسیدند.

شاگردان مجید رحیمی زاده در حالی نیمه اول این دیدار را برابر تیم امارات با نتیجه ۱۳ بر ۱۰ واگذار کردند که در بازی‌های قبلی برابر تیم‌های مطرحی چون ژاپن، کره جنوبی، قطر و چین به برتری رسیده بودند. بازی نه چندان منسجم و رضایت بخش تیم باعث شد تا سرمربی تیم ملی در دقیقه ۲۰ ترکیب میانه زمین را تغییر دهد اما این تاکتیک هم کمکی به تغییر نتیجه نکرد.

در نیمه دوم بازی هندبالیست‌های کشورمان که موقعیت خوب نیمه اول را از دست داده بودند با ترکیب اصلی وارد میدان شدند و توانستند در دو دقیقه فاصله سه گل را جبران کنند و بازی را به تساوی ۱۳ بر ۱۳ برسانند. در ادامه ایران توانست یک گل از تیم امارات پیشی بگیرد و این فاصله را در دقایق آخر به عدد سه رساند تا در نهایت بتواند این بازی باخته را با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ با پیروزی پشت سر بگذارد.

تیم ملی هندبال مردان کشورمان که شانس حضور در مرحله نیمه نهایی را از دست داده اند، در ادامه یک بازی دیگر برای کسب رتبه پنجم و ششمی پیش رو خواهند داشت و باید منتظر نتیجه دیدارهای گروه دوم مرحله یک چهارم نهایی باشند.

تیم ایران در مرحله یک چهارم نهایی با تیم‌های ژاپن و قطر و امارات هم گروه بود که در این مرحله با قبول دو شکست مقابل ژاپن و قطر و یک پیروزی برابر تیم امارات به عنوان تیم سوم باید برای کسب مقام پنجمی تلاش کند.

ایران در دوره قبل این بازی‌ها پس از سال‌ها با قرار گرفتن در رده چهارم صاحب سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان شده بود.

مجتبی حیدرپور، محمد سیاوشی، افشین صادقی، علی رحیمی کازرونی، رضا عزتی، یونس آثاری، میلاد قلندری، محمد مهدی بهنام نیا، آرمان رحمانی، وحید مسعودی، امیرعباس سلطانی، محمد صفری، مهران رهنما، کامیار طاهری، کیارش طاهری، یاسین کبیریان جو، سلامان بربط، محمدرضا اورعی، سعید برخورداری و پویا نوروزی نژاد ۲۰ بازیکنی هستند که تیم ملی کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.

روح اله اکرمی نیا (سرپرست)، مجید رحیمی زاده (سرمربی)، مهدی رهبری، مهدی قشقایی راد، کاظم ناصر لفته و علی بخشی، کادرفنی تیم ملی هندبال کشورمان را تشکیل می‌دهند.

بیست و یکمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی آسیا و انتخابی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ کرواسی، دانمارک و نروژ از ۲۱ دی تا ۴ بهمن ماه در منامه بحرین برگزار می‌شود. با کاهش سهمیه قاره آسیا، تنها چهار تیم اول این رقابت‌ها راهی مسابقات قهرمانی جهان می‌شوند.