باخت تیم ملی هندبال مردان برابر قطر/شانس صعود سخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا و انتخابی دیدارهای جهانی سال ۲۰۲۵ از ۲۱ دی ماه به میزبانی منامه بحرین آغاز شده که تیم هندبال کشورمان پس از صعود به مرحله یک چهارم نهایی عصر امروز جمعه ۲۹ دی ماه در دومین مسابقه خود در این مرحله به مصاف تیم قطر رفت و با قبول شکست برابر مدافع عنوان قهرمانی شانس صعود خود را به مرحله نیمه نهایی به اما و اگر کشاند و کار برای تیم کشورمان سخت شد.

شاگردان مجید رحیمی زاده در حالی به مصاف تیم پرقدرت و چند ملیتی قطر رفتند که این تیم ۹ مدال در این رقابت‌ها کسب کرده و قهرمان ۵ دوره قبل این بازی‌ها بوده و با سابقه یک مدال جهانی خود را مدعی کسب دوباره مدال طلای این بازی‌ها می‌داند.

هندبالیست‌های کشورمان نیمه اول این دیدار را با نتیجه ۱۵ بر ۱۳ به این تیم عربی واگذار کردند. در نیمه اول میلاد قلندری بازیکن جوان ایران از ناحیه پای راست مصدوم شد و بازی در این دیدار را از دست داد.

در ادامه این دیدار حساس، تیم ملی ایران توانست در دقیقه ۱۲ نیمه دوم بازی را به تساوی در عدد ۲۰ برساند اما این تساوی بلافاصله با اشتباهات فردی در خط حمله و دفاع تبدیل به فرصتی برای قطری‌ها شد تا در نهایت بازی با نتیجه ۲۷ بر ۲۳ به سود تیم قطر به پایان برسد.

با این نتیجه تیم قطر با کسب دو پیروزی برابر امارات و ایران به عنوان صدرنشین گروه صعود خود را به جمع چهار تیم برتر مسجل کرد و سهمیه حضور در رقابت‌های جهانی را هم بدست آورد. ایران هم با قبول این شکست شانس کمتری برای صعود به مرحله نیمه نهایی بازی‌ها خواهد داشت.

تیم ملی هندبال مردان کشورمان در دوره قبل این بازی‌ها در رده چهارم ایستاد و بعد از سال‌ها مجوز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را بدست آورده بود.

هندبالیست‌های کشورمان در ادامه این رقابت‌ها یکشنبه اول بهمن ماه به مصاف تیم امارات خواهند رفت.

مجتبی حیدرپور، محمد سیاوشی، افشین صادقی، علی رحیمی کازرونی، رضا عزتی، یونس آثاری، میلاد قلندری، محمد مهدی بهنام نیا، آرمان رحمانی، وحید مسعودی، امیرعباس سلطانی، محمد صفری، مهران رهنما، کامیار طاهری، کیارش طاهری، یاسین کبیریان جو، سلامان بربط، محمدرضا اورعی، سعید برخورداری و پویا نوروزی نژاد ۲۰ بازیکنی هستند که تیم ملی کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.

روح اله اکرمی نیا (سرپرست)، مجید رحیمی زاده (سرمربی)، مهدی رهبری، مهدی قشقایی راد، کاظم ناصر لفته و علی بخشی، کادرفنی تیم ملی هندبال کشورمان را تشکیل می‌دهند.

بیست و یکمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی آسیا و انتخابی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ کرواسی، دانمارک و نروژ از ۲۱ دی تا ۴ بهمن ماه در منامه بحرین برگزار می‌شود. با کاهش سهمیه قاره آسیا، تنها چهار تیم اول این رقابت‌ها راهی مسابقات قهرمانی جهان می‌شوند.