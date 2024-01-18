باخت هندبال ایران برابر ژاپن/ فردا مصاف سخت برابر قطر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال مردان کشورمان پس از قرار رفتن در رده دوم گروه B در مرحله گروهی رقابت‌های قهرمانی آسیا در منامه بحرین جواز حضور در جدول اصلی و مرحله یک چهارم نهایی را کسب کرد. این تیم در اولین مسابقه این مرحله عصر امروز پنجشنبه ۲۸ دی ماه به مصاف تیم ژاپن رفت و در حالیکه تا دقیقه ۲۰ نیمه دوم پیشتاز بازی بود نتیجه را مقابل این تیم آسیای شرقی واگذار کرد.

شاگردان مجید رحیمی زاده نیمه اول این دیدار را با نتیجه ۱۲ بر ۱۱ پیروز شدند تا به برتری در این دیدار برابر ژاپن قهرمان رقابت‌های انتخابی المپیک پاریس امیدوارتر شوند.

برتری ایران با یک گل تا دقیقه ۲۰ نیمه دوم ادامه داشت تا کره‌ای ها بالاخره گل تساوی را وارد دروازه کشورمان کردند تا نتیجه در عدد ۲۱ به تساوی ادامه پیدا کند. تلاش افشین صادقی برای زدن گل ۲۲ برای ایران باعث خطا و تعلیق وی شد و همین باعث شد تا با اشتباه خط حمله و دفاع کشورمان، ژاپنی‌ها در یک دقیقه دو گل دیگر را وارد دروازه ایران کنند.

تلاش هندبالیست‌ها برای جبران این دو گل نتیجه نداد و در نهایت ۲۵ بر ۲۳ مقابل تیم ژاپن شکست را پذیرا شدند.

تیم ملی هندبال مردان در حالی متحمل این شکست برابر تیم ژاپن شد که مانند دیدار با کره جنوبی تا دقایق آخر بازی پیشتاز بود و به نوعی بازی برده را باخت.

ایران که به عنوان تیم دوم گروه خود راهی مرحله بعد شده است در مرحله یک چهارم نهایی با تیم‌های ژاپن، قطر و امارات در یک گروه قرار دارد.

هندبالیست‌های کشورمان در ادامه مسابقات خود در مرحله یک چهارم نهایی فردا جمعه ۲۹ دی ماه از ساعت ۱۳:۳۰ به مصاف تیم قطری می‌روند که در پنج دوره قبل قهرمان مسابقات قهرمانی آسیا بوده است.

مجتبی حیدرپور، محمد سیاوشی، افشین صادقی، علی رحیمی کازرونی، رضا عزتی، یونس آثاری، میلاد قلندری، محمد مهدی بهنام نیا، آرمان رحمانی، وحید مسعودی، امیرعباس سلطانی، محمد صفری، مهران رهنما، کامیار طاهری، کیارش طاهری، یاسین کبیریان جو، سلامان بربط، محمدرضا اورعی، سعید برخورداری و پویا نوروزی نژاد ۲۰ بازیکنی هستند که تیم ملی کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.

روح اله اکرمی نیا (سرپرست)، مجید رحیمی زاده (سرمربی)، مهدی رهبری، مهدی قشقایی راد، کاظم ناصر لفته و علی بخشی، کادرفنی تیم ملی هندبال کشورمان را تشکیل می‌دهند.

بیست و یکمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی آسیا و انتخابی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ کرواسی، دانمارک و نروژ از ۲۱ دی تا ۴ بهمن ماه در منامه بحرین برگزار می‌شود.تنها چهار تیم اول این رقابت‌ها راهی مسابقات قهرمانی جهان می‌شوند.