به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، نشست ماهانه هنرمندان موسیقی، سهشنبه سوم دی ساعت ۱۸ با شش اجرای متنوع (دستگاهی ایرانی، کلاسیک و تلفیقی) در آستانه میلاد باسعادت حضرت علی (ع) و تکریم مقام پدر، با حضور پدران و فرزندان هنرمند و جمعی از چهرههای موسیقی در فرهنگسرای ارسباران برگزار میشود.
تکنوازی گیتار فلامنکو توسط میلاد خرسند، دو نوازی سپهر ملکی (سنتور)، یگانه کفایتی (تنبک)، اجرای گروه تنبور مهر متشکل از پوریا سیحون، علیرضا خشتی، فائزه علیمرادی، سجاد اسفندیار نوازندگان تنبور و علی داودی راد نوازنده دف، اجرای گروه چکاوک به سرپرستی و خوانندگی حسین دهاقین و هنرمندی رضا محمدیان (سنتور)، محمدحسن دهاقین (تار) و مهدی خرسند (تمبک) ، اجرای گروه شهنا متشکل از امیرمسعود محمدخانی (عود)، دیبا ارشادی (تار)، کیوان اوچی (سازهای کوبهای)، یاسین حاتمی (آواز و سرپرست گروه)، اجرای گروه «کُر آوای نیایش» به رهبری ارکستر حسین محرمی بخش های اجرایی این رویداد را تشکیل می دهند.
نشست ماهانه موسیقی با اهدافی چون ایجاد امکان اجرای صحنهای برای جوانان، اجرای موسیقی تجربی، معرفی گروههای موسیقی و جوانان بااستعداد در زمینه نوازندگی و آواز، به صورت تکنوازی و گروهنوازی در ژانرهای مختلف با حضور اهالی و علاقهمندان موسیقی در فرهنگسرای ارسباران برگزار میشود. .
این نشستها از سال ۱۳۹۱ به صورت ماهانه و مستمر در فرهنگسرای ارسباران برگزار شده است. همچنین معرفی کتابها و آلبومهای تازه منتشر شده، رویدادهای پراهمیت موسیقی و ... از دیگر برنامههای این نشستها است.
علاقهمندان برای حضور در این نشست که شرکت در آن برای عموم آزاد و رایگان است، میتوانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند.
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