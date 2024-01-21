به گزارش خبرنگار مهر، عرفان خسرویان ظهر یکشنبه در کنسرسیوم تخصصی مهارت آموزی و اشتغال دانشگاه فنی و حرفهای در اراک، اظهار کرد: راه اندازی رشته تحصیلی جدید در این دانشگاه منوط به پیوست شغلی است.
وی بیان کرد: رشتههای ناهماهنگ با زاد بوم صنعتی و صنفی مناطق، اصلاح و یا حذف میشوند و رشتههایی مورد نیاز توسعه پیدا میکنند.
رئیس دانشگاه فنی و حرفهای کشور، سابقه صنعتی شدن ایران را مربوط به ۱۰۰ سال قبل بیان کرد و گفت: فرآیند صنعتی شدن در کشور زودتر از کره جنوبی و سنگاپور آغاز شد اما تکنولوژی چندانی وارد کشور نشد.
رئیس دانشگاه فنی و حرفهای کشور ادامه داد: نیروی انسانی ماهری که در زمینه حل مشکلات خطوط توانمند و در توسعه صنعتی کشور نقشآفرین باشد اندک است و دانشگاهها هم به جای مهندس، محقق تربیت میکنند.
خسرویان با اشاره به ظرفیت بالای استان مرکزی در صنایع مختلف، افزود: این استان با کمبود نیروی ماهر مواجه است.
وی با اشاره به اینکه تجربیات دانشگاه فنی و حرفهای با صنایع به اشتراک گذاشته شود، تاکید کرد: در این راستا برنامه ریزی دانشگاه فنی و حرفهای برای تربیت نیروهای ماهر و کارآمد مورد نظر واحدهای تولیدی ضروری است.
