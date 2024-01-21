  1. سیاست
  2. دولت
۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۰۵

رییسی در آیین دریافت استوارنامه سفیر جدید بورکینافاسو:

ایران آماده گسترش همکاری با کشورهای آفریقایی است

ایران آماده گسترش همکاری با کشورهای آفریقایی است

رییس جمهور گفت:جمهوری اسلامی ایران آماده گسترش همکاری با کشورهای آفریقایی از جمله بورکینافاسو است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز یکشنبه در آئین دریافت استوارنامه آقای «محمد کابوره» سفیر جدید بورکینافاسو روابط دو کشور را رو به رشد دانست و گفت: کشورهایی مثل آمریکا و برخی دولت‌های غربی و رژیم صهیونیستی که اتفاقاً بیشترین ادعای مبارزه با تروریسم را نیز دارند، منشأ اصلی ترور و گروه‌های تروریستی هستند، همانگونه که امروز شاهد جنایت و اعمال تروریسم رسمی و دولتی رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکایی‌ها و برخی کشورهای غربی هستیم.

رئیس جمهور در ادامه بر آمادگی و تمایل جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاری‌ها و تعمیق و تقویت روابط با کشورهای آفریقایی از جمله بورکینافاسو تاکید کرد.

«محمد کابوره» سفیر بورکینافاسو نیز در این دیدار ضمن ابراز تمایل کشورش برای گسترش روابط با ایران، اظهار امیدواری کرد که در دوره مأموریت خود بتواند گام‌های مؤثری در این راستا بردارد.

کد مطلب 6000663
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها