ایران آماده گسترش همکاری با کشورهای آفریقایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز یکشنبه در آئین دریافت استوارنامه آقای «محمد کابوره» سفیر جدید بورکینافاسو روابط دو کشور را رو به رشد دانست و گفت: کشورهایی مثل آمریکا و برخی دولت‌های غربی و رژیم صهیونیستی که اتفاقاً بیشترین ادعای مبارزه با تروریسم را نیز دارند، منشأ اصلی ترور و گروه‌های تروریستی هستند، همانگونه که امروز شاهد جنایت و اعمال تروریسم رسمی و دولتی رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکایی‌ها و برخی کشورهای غربی هستیم.

رئیس جمهور در ادامه بر آمادگی و تمایل جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاری‌ها و تعمیق و تقویت روابط با کشورهای آفریقایی از جمله بورکینافاسو تاکید کرد.

«محمد کابوره» سفیر بورکینافاسو نیز در این دیدار ضمن ابراز تمایل کشورش برای گسترش روابط با ایران، اظهار امیدواری کرد که در دوره مأموریت خود بتواند گام‌های مؤثری در این راستا بردارد.