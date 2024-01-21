۱ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۴۹

معاون استاندار خوزستان عنوان کرد؛

برق مصرفی صنایع بزرگ خوزستان از شهرک‌های خورشیدی تأمین شود

اهواز- معاون عمرانی استاندار خوزستان گفت: صنایع بزرگ استان موظف هستند با راه اندازی شهرک‌های خورشیدی برق مصرفی خود را تأمین کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی عصر امروز یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه انرژی‌های تجدید پذیر و خورشیدی استان خوزستان به سیاست ایجاد شهرک‌های تخصصی انرژی خورشیدی در کشور با هدف کمک به تأمین برق و کاهش ناترازی برق در پیک مصرف اشاره کرد و افزود: در سال‌های اخیر تولید برق توسط صفحات خورشیدی در خوزستان با جذب سرمایه گذاران رواج یافته وشرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان این مهم را در دستورکار خود قرار داده‌اند.

معاون عمرانی استاندار خوزستان ادامه داد: در بسیاری از شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سرمایه گذاران خارجی و داخلی برای تولید برق از صفحات خورشیدی وارد فعالیت شده‌اند.

وی با بیان اینکه احداث این شهرک‌های تخصصی باید با همراهی و مشارکت بخش خصوصی باشد، افزود: تاکنون در چهار نقطه از استان در شهرهای ماهشهر، زهره و اهواز سرمایه گذار مشخص و در آینده نزدیک عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

خانچی یادآور شد: صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظف هستند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تأمین کنند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد برسد در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه و از صنایع اخذ کند.

معاون عمرانی استاندار خوزستان گفت: اجرایی شهرک‌های خورشیدی در استان کمک بسزایی به تأمین برق برای صنایع خواهد کرد؛ البته صنایع بزرگ استان موظف هستند با راه اندازی این شهرک‌ها برق مصرفی خود را تأمین کنند.

    محمد IR ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۳
      تمام ایران سرای من است.

