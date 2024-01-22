به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات نظام‌الملک در راستای فعالیت‌های نشر و ترویج ادبیات تألیفی نمایشی، برای فراهم آوردن زمینه‌های رشد و شکوفایی و معرفی نویسندگان، قصد دارد جلد سوم مجموعه نمایشنامه‌های مونودراما را از طریق فراخوانی عمومی گردآوری کرده و آثار شایسته چاپ این‌حوزه را منتشر کند.

این انتشارات که در حوزه‌های مختلف ادبی و هنری فعالیت دارد، پیش‌تر دو مجلد از نمایشنامه‌های مونودراما را با سردبیری خلیل اسماعیلی سال گذشته و امسال گردآوری و منتشر کرده‌است.

شرایط و بخش‌های حضور در فراخوان مورد اشاره به این‌ترتیب‌اند:

۱- حضور در فراخوان برای کلیه افراد آزاد است.

۲- نمایشنامه‌های ارسالی باید تک پرسوناژ باشند.

۳- نمایشنامه‌ها باید کوتاه باشند (به‌گونه‌ای که در مدت زمان حداکثر بیست دقیقه قابلیت اجرا داشته باشند.)

۴- موضوع اثر آزاد است.

۵- هر نویسنده می‌تواند حداکثر دو نمایشنامه مونودرام خود را ارسال کند.

۶- تاریخ ارسال اثر از یکم بهمن ۱۴۰۲ تا ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ است.

۷- نام و مشخصات دقیق هر فرد و همچنین شماره تماس و ایمیل او باید در ابتدای اثر به‌طور کامل درج شود و فایل ورد و pdf اثر ارسال شود.

۸- آثار باید با فونت بی‌نازنین ۱۴ نگارش شده باشند.

۹- آثار به پست الکترونیکی انتشارات مذکور nezamolmolk.publisher@gmail.com ارسال شود.