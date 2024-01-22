به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات نظامالملک در راستای فعالیتهای نشر و ترویج ادبیات تألیفی نمایشی، برای فراهم آوردن زمینههای رشد و شکوفایی و معرفی نویسندگان، قصد دارد جلد سوم مجموعه نمایشنامههای مونودراما را از طریق فراخوانی عمومی گردآوری کرده و آثار شایسته چاپ اینحوزه را منتشر کند.
این انتشارات که در حوزههای مختلف ادبی و هنری فعالیت دارد، پیشتر دو مجلد از نمایشنامههای مونودراما را با سردبیری خلیل اسماعیلی سال گذشته و امسال گردآوری و منتشر کردهاست.
شرایط و بخشهای حضور در فراخوان مورد اشاره به اینترتیباند:
۱- حضور در فراخوان برای کلیه افراد آزاد است.
۲- نمایشنامههای ارسالی باید تک پرسوناژ باشند.
۳- نمایشنامهها باید کوتاه باشند (بهگونهای که در مدت زمان حداکثر بیست دقیقه قابلیت اجرا داشته باشند.)
۴- موضوع اثر آزاد است.
۵- هر نویسنده میتواند حداکثر دو نمایشنامه مونودرام خود را ارسال کند.
۶- تاریخ ارسال اثر از یکم بهمن ۱۴۰۲ تا ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ است.
۷- نام و مشخصات دقیق هر فرد و همچنین شماره تماس و ایمیل او باید در ابتدای اثر بهطور کامل درج شود و فایل ورد و pdf اثر ارسال شود.
۸- آثار باید با فونت بینازنین ۱۴ نگارش شده باشند.
۹- آثار به پست الکترونیکی انتشارات مذکور nezamolmolk.publisher@gmail.com ارسال شود.
نظر شما