هدیه شریفی نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نگارش مجموعه 3 جلدی "افسانه‌های ماورالنهر" به پایان رسیده است. بخشهایی از این مجموعه قبلاً در سروش کودکان چاپ شده است که در حال حاضر تبدیل به یک مجموعه شده‌ است.

وی افزود: این مجموعه شامل 700 افسانه است که به 3 بخش افسانه‌های انسان، حیوان و پدیده‌ها تقسیم شده است و توسط انتشارات سروش منتشر می‌شود.

شریفی همچنین از انتشار کتاب "بپا کجاست" در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این کتاب که ترجمه‌ای برای خردسالان است یک ردیابی بصری برای کودکان است و فکر می‌کنم به نمایشگاه کتاب سال بعد برسد.



وی افزود: این کتاب داستانی هیجان‌انگیز دارد؛ "بپا کجاست" داستان یک سنجاقک است که به یک موش در رابطه با اینکه خطرات کجا هستند هشدار می‌دهد. این کتاب توسط انتشارات سروش منتشر می‌شود.

این مترجم درباره کتاب جدیدش نیز گفت: در حال حاضر ترجمه یک داستان آلمانی را برای خردسالان با عنوان " بابای من غوله" انجام می‌دهم.