رقابت «جناکات» در جشنواره آمریکایی/ «انگشتر» اقتباسی تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «جناکات» آخرین ساخته عطا مجابی و از تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران که محصول مشترک ایران و ایتالیاست، به سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم Love Your Shorts آمریکا راه پیدا کرد.

این جشنواره مستقل که هر ساله در ایالت فلوریدای آمریکا از ۱۲ الی ۱۵ فوریه برگزار می‌شود، ماموریت خود را ترویج و شناخت هنر فیلم کوتاه و هنرمندان آن اعلام کرده و به طور تخصصی فیلم‌های کوتاه، مستند و انیمیشن را به رقابت می‌گذارد.

«جناکات» اثری اقتباسی در گونه داستانی و در ژانر «نئونوآر/ فانتزی» است که در لوکیشن‌هایی با هویت تاریخی و فرهنگی، در تهران و قزوین فیلم‌برداری شده است.

این فیلم کوتاه با نقش‌آفرینی ابراهیم عزیزی و سوسن مقصودلو، یک فیلم کوتاه بدون دیالوگ است و قصه یک دزد را روایت می‌کند که حین سرقت مرتکب جنایتی هولناک شده و می‌گریزد، ولی متوجه می‌شود کسی او را تعقیب می‌کند.

گفتنی‌ است «جناکات» محصول مشترک ایران و ایتالیا، برنده چند جایزه بین‌المللی پیچینگ است که پخش جشنواره‌ای آن را کمپانی ایتالیایی سایونارا بر عهده دارد و پیش از این علاوه بر حضور در چند جشنواره معتبر بین‌المللی مانند جشنواره Pilas En Corto اسپانیا، دوازدهمین جشنواره FIPILI ایتالیا و همچنین چهل‌ و دومین جشنواره MHFF - Molins Film Festival اسپانیا، در سی‌ و نهمین جشنواره فیلم کوتاه تهران، چهل‌ویکمین جشنواره فیلم فجر و جشن آکادمی فیلم کوتاه ایسفا نامزد دریافت جایزه بوده، و برگ زرین بهترین فیلم‌نامه اقتباسی را از جشنواره فیلم کوتاه تهران دریافت کرده است؛ همچنین جشنواره IN THE PALACE کشور بلغارستان، که مورد تایید آکادمی اسکار است، اولین حضور بین‌المللی این فیلم کوتاه بوده است.

دیگر عوامل این فیلم کوتاه عبارت اند از: مدیرفیلم‌برداری و کالریست: کیوان محسنی، طراحی و اجرای نور: علیرضا نصرتی، اپراتور دوربین و وسایل حرکتی: محمد قاسمی، دستیار اول فیلم‌بردار: یاشار زاهد، دستیار نور: علیرضا خالیان، دستیاران فیلم‌بردار: محمدحسین مهدی‌خانی، علیرضا صانعی‌فر، امیرحسین لشگری، محمدامین شریفی‌کیا، تدوین: حمید نجفی‌راد، با تشکر از علی مردانی، موسیقی: آرماندو باگلا، طراحی و ترکیب صدا: جیان مارکو لاوری، صدابردار صحنه: پیمان بالایی، سرپرست جلوه‌های ویژه بصری: محمد برادران، سرپرست تیم سه‌بعدی: امیر صفت‌کیا، کامپوزیت: امید شفق، محمد خانبان، محمد اسفندیاری، هومن مهری، محمد دلبند، انیماتور: راضیه کاظمی، مدلینگ و تکسچرینگ: مصطفی قربانی، روتوسکوپی: معینا هندوپور، حنانه ششپری، رضا قلی پور، حسن احمدی، کمراترکینگ: محمد سجاد مرادی، طراح تولید: عطا مجابی، مشاور: النورا دیانا، جلوه‌های میدانی و ساخت دکور: امیر سلیمانی، دستیار دکور: مجید کارآمد، گریم: مسعود سمنانی، مدیر تولید شهر تهران: حمید عزیزی، دستیار تولید شهر تهران: وحید ویسی، مدیر تولید شهر قزوین: پیمان فلاح، گروه تولید و هماهنگی شهر قزوین: علی لشگری، آرمین الماسی، عرفان دادخواه، مدیر تدارکات: افشین حیدری سروستانی، دستیار تدارکات: یادگار خدابنده لو، عکاس: مهری رحیم‌زاده، دایری تولید و راکورد صحنه: تارا رصافی، مجری طرح و برنامه‌ریز: فرزانه قائمی‌زاده، تهیه‌کنندگان: عطا مجابی، نیکولتا کاتالدو، پویان صدقی، انجمن سینمای جوانان ایران و مشاور رسانه‌ای: محمد کفیلی.

اقتباسی از داستان «گوشواره» مرادی کرمانی در باشگاه فیلم اولی‌ها

همچنین، فیلم کوتاه «انگشتر» با اقتباسی از داستان کوتاه «گوشواره» نوشته هوشنگ مرادی کرمانی در انجمن سینمای جوانان ایران، دفتر کرمانشاه تولید شد.

مهران مهیمن فیلمساز و عضو انجمن سینمای جوانان ایران، دفتر کرمانشاه با حمایت باشگاه فیلم‌اولی‌ها اولین تجربه فیلمسازی خود را با اقتباسی از داستان «گوشواره» هوشنگ مرادی کرمانی فیلم کوتاه «انگشتر» را به سرانجام رساند.

مراحل تدوین و صداگذاری این فیلم ده دقیقه ای که برشی از کوتاه از زندگی یک نوجوان را روایت می‌کند چندی پیش به پایان رسیده است و هم اکنون آماده ارایه و پخش است.

هنرجویان فیلمسازان سراسر کشور برای تجربه اول فیلمسازی می‌توانند اثر خود را در سایت پرتال تولید انجمن ثبت کرده و از حمایت باشگاه فیلم اولی‌ها بهره‌مند شوند.