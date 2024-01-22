محیا اسناوندی مجری برنامه تخصصی سلامت زنان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، «ماه‌ترین» عنوان مجله تخصصی حوزه زنان و بارداری است که به تهیه کنندگی مرجان بیات و اجرای محیا اسناوندی هر روز ساعت ۱۴:۴۵ به صورت زنده روی آنتن شبکه دو سیما می‌رود.

«ماه‌ترین» تولید گروه خانواده شبکه دو سیماست که با حمایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ۴۰ قسمت ۳۰ دقیقه ای تهیه و پخش می شود.

این مجله پزشکی در طول هفته هر روز به صورت تخصصی به یک موضوع ویژه اختصاص دارد که بر این اساس، شنبه‌ها روانشناسی بانوان باردار، یکشنبه ها نکات پزشکی، دوشنبه‌ها تغذیه، سه شنبه ها ناباروری و چهارشنبه ها به موضوعات پس از زایمان می‌پردازد.