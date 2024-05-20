آیت الله تحریری شهادت رییس جمهور را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله تحریری تولیت مدرسه علمیه مروی در پیامی شهادت آیت الله رئیسی و همراهان ایشان را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ فَمِنهُم مَن قَضی نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا

شهادت مجاهد مخلص خستگی ناپذیر حضرت آیت‌الله رئیسی، امام جمعه محبوب تبریز آیت الله آل هاشم، آقا امیرعبداللهیان وزیر محترم خارجه و سایر همراهانشان (رضوان الله علیهم) را در شب میلاد امام رئوف حضرت علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء، به محضر مبارک ولی الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، مقام معظم رهبری حفظه الله، مراجع بزرگوار تقلید دامت برکاتهم و ملت عزیز و شهید پرور ایران اسلامی تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

خداوند متعال ارواح ایشان را با روح الهی امام رضا علیه السلام محشور فرماید.

محمدباقر تحریری

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳