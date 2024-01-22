به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار «حبیبالله الله سیاری» معاون هماهنگ کننده ارتش امروز (دوشنبه) در دیدار وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران، اظهار داشت: آغاز سال نو میلادی و سالروز میلاد پیامبر رحمت و مهربانی حضرت عیسی مسیح (ع) که دو هزار و ۲۴ سال پیش آسمان سرزمینهای فلسطینی به برکت وجود رحمانیاش نورانی و خاک آن به یُمن قدوم مهربانش متبرک شد را به شما تبریک و تهنیت میگویم.
امیر سیاری ادامه داد: همان سرزمینی که این روزها آسمان شبهای کریسمسش با زبانه آتش بمبهای اهدایی بابانوئل آمریکایی روشن میشود و خاک آن با خون بیگناهان که به دست سربازان کودککش صهیونیست بر زمین میریزد، لالهزار میشود.
معاون هماهنگکننده ارتش افزود: پیش از هر چیز یاد و خاطره بیش از ۲۵ هزار شهید فلسطینی جنایات اخیر کودککشان صهیونیست مشتمل بر بیش از ۱۰ هزار کودک بیگناه را گرامی میدارم و از درگاه خداوند بزرگ رهایی ملت مظلوم و مقتدر، فلسطین بهویژه کاهش آلام و دردهای مردم مقاوم غزه را مسئلت میکنم؛ همچنین به جانهای پاک شهیدان حادثه تروریستی اخیر در کرمان درود میفرستم؛ البته برای ما و افکار عمومی آگاه و هوشیار جهان روشن است که صهیونیسم کودککش و تروریسم تکفیری دو روی یک سکه هستند و از یک جا پشتیبانی و حمایت میشوند.
وی تصریح کرد: استقلال از اساسیترین خواستههای مردم ایران در انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ بود که در آستانهی چهل و پنجمین سالروز پیروزی آن قرار داریم؛ از شکلگیری نظام جمهوری اسلامی ایران تا امروز این استقلال بهعنوان اصلی خدشهناپذیر و راهبر حرکت مداوم ما به سمت پیشرفت و استقلالطلبی ملت ایران و نیروهای مسلح ما گامی مهم در توسعه روابط با سایر ارتشها بوده است.
امیر سیاری گفت: در طول ۴۵ سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران میگذرد، نیروهای مسلح و بهویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران مانند بسیاری دیگر از بخشهای کشور مسیر دشوار پیشرفت را بر مدار و با محوریت همین اصل خدشهناپذیر طی کرده و امروز به اقتدار برآمده از استقلال دست یافته است.
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