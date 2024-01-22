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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۰۵

از بازار کتاب‌های صوتی؛

عرضه کتاب‌های صوتی علمی‌وفرهنگی با عنوان «صدای آبی»

عرضه کتاب‌های صوتی علمی‌وفرهنگی با عنوان «صدای آبی»

مسؤولان انتشارات علمی و فرهنگی اعلام کردند کتاب‌های صوتی این‌انتشارات با نشان «صدای آبی» روی پلتفرم‌های کتابخوانی منتشر می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسؤولان انتشارات علمی و فرهنگی اعلام کردند کتاب‌های صوتی این‌انتشارات با هدف تمرکز بر تولید محتوای دیجیتال و نیازهای روز مخاطبان با نشان «صدای آبی» روی پلتفرم‌های کتابخوانی منتشر می‌شوند.

احیای بخش خاموش گنجینه انتشارات مذکور و تبدیل کتاب‌های قدیمی به قالب‌های جدید با توجه به ذایقه مخاطبان امروزی، از دیگر دلایل ارایه کتاب‌های صوتی این انتشارات با نشان «صدای آبی» عنوان شده است.

کتاب‌های صوتی این‌ناشر در گروه‌های موضوعی کودک و نوجوان، ادبیات، روانشناسی، فلسفه و ... عرضه می‌شوند.

کد مطلب 6001589

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