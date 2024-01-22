هیچ نانوایی تعطیل نیست

به گزارش خبرگزاری مهر امیر کرملو در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد اظهار داشت: در ماه‌های گذشته بحث کسر سهمیه نانوایی‌ها به بهانه عملکرد نادرست در سامانه نانی نو و نوع تخصیص آرد مورد شکایات برخی از نانوایان بود که با بررسی‌های انجام شده متوجه شدیم سامانه، اطلاعات نادرستی در اختیار متولیان آرد و نان قرار می‌دهد.

وی افزود: بعد از هماهنگی با اتاق اصناف تهران و هماهنگی رئیس اتحادیه و هیأت مدیره اتحادیه نانوایان سنتی تهران جلساتی برگزار و کمیته‌ای ۱۰ نفره معین شد تا موارد مورد شکایت را پیگیری کنند.

رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه نانوایان سنتی تهران بیان داشت: متأسفانه با اطاعات غلطی که سامانه در اختیار متولیان قرار می‌دهد برای آرد نانوایان محدودیت‌هایی ایجاد کرده که بر سهمیه دریافتی و کارنامه‌شان تأثیر منفی دارد.

کرملو با اشاره به مصاحبه اولیه مشاور وزیر اقتصاد در خصوص خریداری آزاد نان توسط نانوایان، خاطرنشان کرد: مقرر شده بود تا آرد با نرخ آزاد توسط نانوا خریداری و نان در اختیار مردم قرار گیرد و دولت مابه‌تفاوت قیمت را به حساب نانوا واریز کند، ولی امروز باز هم ما با سنگینی رانت و واگذاری وظایفی که بنا بر تبصره ماده ۵ قانون هدفمندی یارانه‌های که بر عهده دولت بود مواجه شدیم.

وی اظهار امیدواری کرد تا دولت با در اختیار قرار دادن یارانه به انتهای زنجیره که مردم هستند وضعیت کنونی را در این حوزه سامان ببخشد.