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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۰۷

بعد از مرمت؛

آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی بازگشایی شد

آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی بازگشایی شد

شاهرود- سرپرست میراث فرهنگی بسطام از بازگشایی آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی بعد از مرمت و تعمیرات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدصادق رضویان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در پایگاه میراث فرهنگی بسطام از پایان نخاله‌برداری حاصل از عملیات استحکام‌بخشی بستر بیرونی آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی خبر داد و تاکید کرد: این مجموعه مجدداً میزبان گردشگران و علاقه‌مندان است.

وی از اجرای اتمام عملیات استحکام‌بخشی بستر بیرونی خبر داد و ابراز کرد: مرحله تعیین مجری ذیصلاح و عقد قرارداد در حال طی کردن است.

سرپرست پایگاه میراث فرهنگی مجموعه تاریخی بسطام و خرقان بیان کرد: سایر اقدامات استحکام‌بخشی مطابق با نظر مشاور طرح و طرح مصوب هیأت راهبردی انجام خواهد شد.

به گزارش مهر، مجموعه شیخ ابوالحسن خرقانی دارای کتابخانه، سوئیت‌های اقامتی و فضای تفرجگاهی است و این مجموعه ارزشمند به شماره ۶۴۵ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

کد مطلب 6001735

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