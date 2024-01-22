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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۲۸

اعلام آخرین مهلت حضور در «دوره تربیت مربی جلسات خانگی قرآن»

اعلام آخرین مهلت حضور در «دوره تربیت مربی جلسات خانگی قرآن»

مهلت ثبت‌نام در دوره جدید «تربیت مربی جلسات خانگی قرآن» که از سوی پویش جلسات خانگی قرآن برگزار می‌شود تا پنجم بهمن‌ماه اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره عمومی «تربیت مربی جلسه خانگی قرآن» از سوی پویش جلسات خانگی قرآن کریم و به همت مدرسه مجازی طه از مراکز زیر مجموعه جامعه قرآنی عصر برگزار می‌شود.

این دوره سومین نوبت از طرح «تربیت مربی جلسات خانگی قرآن» است. علاقه‌مندان در این دوره با احکام قرآن، آشنایی با جلسات خانگی قرآن کریم، راهکارهای ارتباط مؤثر با مخاطب، مهارت‌های مربیگری و کلاس داری، مهارت‌های فن بیان و سخنوری، کارگاه عملی انواع جلسه خانگی قرآن، جذاب‌سازی جلسات خانگی قرآن و محفل تجربه آشنا می‌شوند.

دوره عمومی «تربیت مربی جلسات خانگی قرآن» با تدریس اساتیدی از جمله حجج اسلام سیدمصطفی حسینی، صاحب‌هنر، مجتبی شغلی، امین شغلی، سیدشمس‌الدین موسی‌کاظم، نبی‌الله بیاتی و همچنین مهدی فروغی، روح‌الله آقایی و سیدحامد موسوی برپا می‌شود.

علاقه‌مندان برای شرکت در این دوره می‌توانند به نشانی https://survey.porsline.ir/s/CuZF ۸۷ F مراجعه و برای دریافت اطلاعات بیشتر با شناسه TahaRoshd۱ به پیام‌رسان ایتا مراجعه کنند.

در پایان این دوره به شرکت‌کنندگان، مدرک از سوی جامعه قرآنی عصر اعطا می‌شود.

کد مطلب 6001775
فاطمه علی آبادی

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