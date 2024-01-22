کرملین: حمله اوکراین به دونتسک، اقدام تروریستی وحشتناکی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: رایزنی میان پوتین و لوکاشنکو (روسای جمهور روسیه و بلاروس) برنامه ریزی شده است. در خصوص تاریخ و مکان آن اطلاع رسانی خواهیم کرد.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: مسکو حملات کی یف به دونتسک را به شدت محکوم می کند و به حمایت از مردم در برابر این‌گونه حمله ها ادامه خواهد داد.

«دیمیتری پسکوف» در این باره افزود: حملات کی یف به دونتسک، زیرساخت های غیرنظامی و مردم؛ اقدام تروریستی وحشتناکی به شمار می آید.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری کرملین اضافه کرد: اوکراین در حمله به دونتسک از سلاح ها به صورت بی رویه ای استفاده می کند. پوتین گزارش ها در مورد وضعیت دونتسک را دریافت می کند، دستورالعمل هایی داده شده است و همه خدمات و اقدامات لازم در این ارتباط انجام می شود.

این مقام روسیه در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: هیچ تماسی بین دیپلمات های روس و دونالد ترامپ درباره حل و فصل اوضاع در اوکراین وجود نداشته است.

ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه پیشتر گفته بود که اگر دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا به قولش برای حل و فصل بحران ظرف چند روز عمل کند، مسکو واقعا خرسند خواهد شد و حالا ترامپ نسبت به اظهارات صمیمانه پوتین واکنش نشان داده است.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره تمجید پوتین از وی که گفته بود «ترامپ همواره می‌گوید که ظرف چند روی تمام مسایل و مشکلات اضطراری از جمله بحران اوکراین را حل و فصل خواهد کرد؛ اگر این کار را بکند، خیلی هم خوب است»، گفت: خوشحالم که او (پوتین) چنین چیزی گفته چون این یعنی حرفی که می‌زنم درست است.