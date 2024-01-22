عملیات ارتش پاکستان در ایالت بلوچستان/ ۷ تروریست کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، ارتش پاکستان امروز دوشنبه اعلام کرد که در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی این کشور و تروریست‌ها در جنوب غربی ایالت بلوچستان پاکستان، ۷ تروریست کشته شدند.

روابط عمومی ارتش پاکستان در این خصوص در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای امنیتی اسلام آباد عملیاتی مبتنی بر اطلاعات را در منطقه سامبازا در شهرستان ژوب واقع در ایالت بلوچستان انجام دادند.

در بیانیه صادره از سوی روابط عمومی ارتش پاکستان در این خصوص آمده است که در جریان اجرای این عملیات، تبادل آتش شدیدی بین نیروهای امنیتی و تروریست‌ها صورت گرفت که در نتیجه آن ۷ تروریست کشته شدند؛ همچنین در این عملیات تسلیحات، مهمات و مواد منفجره زیادی هم از تروریست‌ها کشف و ضبط شد.

در این بیانیه آمده است که تروریست‌های کشته شده فعالانه در فعالیت‌های تروریستی علیه نیروهای امنیتی پاکستان و همچنین غیرنظامیان بی گناه مشارکت داشتند.

این بیانیه اضافه کرد: عملیات پاکسازی برای از بین بردن حضور تروریست‌ها از سطح منطقه در حال انجام است.