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۲۴ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۳۰

انفجار بمب در پاکستان/ ۵ نظامی کشته شدند

انفجار بمب در پاکستان/ ۵ نظامی کشته شدند

بر اثر انفجار بمب در منطقه «کچ» واقع در پاکستان، ۵ نظامی و ۳ تروریست کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیا لاین، ۵ نظامی پاکستان بر اثر انفجار یک بمب دست ساز که وسیله نقلیه آنها را هدف قرار داد، کشته شدند.

به گفته ارتش پاکستان، این حادثه در منطقه «کچ» رخ داد، منطقه‌ای که ناآرامی‌های طولانی مدتی را تجربه کرده و به تبادل آتش شدید بین نیروهای دولتی و نیروهای چریکی منجر شده است.

بر اساس اعلام این رسانه، ارتش پاکستان در بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد که در درگیری مذکور، ۳ تروریست کشته شدند.

این حمله در حالی رخ داد که پاکستان با بیش از ۲۴۰ میلیون جمعیت، در بحبوحه چالش‌های مختلف امنیتی، اقتصادی و سیاسی خود را برای انتخابات سراسری در ۸ فوریه سال جاری آماده می‌کند.

کد مطلب 5994511

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