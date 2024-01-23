۳ نفر در شورا و شهرداری نور دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالصالح اکبرپور گفت: از مدت‌ها پیش سرنخ‌هایی از فسادهای مالی در بدنه شهرداری و شورای شهر نور وجود داشت، اما به منظور حصول اطمینان بیشتر حساب‌های افراد مدنظر بررسی شد.

وی افزود: در بررسی‌ها رد و بدل‌های مالی برخی از این افراد مرتبط با شهرداری که با عنوان‌هایی از جمله پیمانکار با شهرداری فعالیت می‌کردند و با افرادی در شهرداری و شورای شهر ارتباط داشتند، را متوجه شدیم.

رئیس دادگستری نور گفت: این موضوع در دست پیگیری قرار گرفت و افراد متخلف جلب و کار تحقیقی از آنان انجام شد و هم‌اکنون یک عضو شورای شهر و ۲ نفر دیگر از کارکنان شهرداری در بازداشت هستند و احتمال اینکه افراد دیگری هم مرتکب چنین تخلفی شده باشند بسیار محتمل است.

اکبرپور افزود: البته یکی از افراد بازداشت شده در گذشته هم سابقه تخلف و دستگیری داشته است.