ساخت دستگاه استخراج DNA توسط پژوهشگران ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، فردین سلیمانی از محققان این شرکت دانش‌بنیان درخصوص مزایای این دستگاه گفت: دستگاه استخراج DNA ساخته شده در این شرکت دارای مشابه خارجی است، اما دستگاه ما مزیت‌های رقابتی زیادی نسبت به نمونه خارجی آن دارد که یکی از این مزیت‌ها، افزایش سرعت فرایند استخراج DNA است.

وی افزود: این دستگاه می‌تواند DNA تعداد ۳۲ نمونه را در کمتر از ۲۰ دقیقه استخراج کند. ضمن آنکه این دستگاه به صورت Open طراحی و ساخته شده و این ویژگی موجب شده تا اپراتور هر برنامه‌ای را که مورد نیاز است، در آن بارگذاری و یا برنامه‌هایی را در آن کم کند.

سلیمانی تجهیز این دستگاه به لامپ UV را از دیگر مزایای این دستگاه برشمرد و گفت: این لامپ برای تهویه هوای داخل دستگاه نقش مؤثری دارد و علاوه بر این بدنه دستگاه ساخته شده در این شرکت فلزی و مقاوم است.

این محقق با تأکید بر اینکه دستگاه‌های مشابه استفاده شده در کشور تاکنون وارداتی بوده است‌، تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از آزمایشگاه‌های تهران و سایر استان‌ها مجهز به دستگاه ساخته شده در این شرکت دانش‌بنیان شده‌اند.