  1. دانش و فناوری
  2. فناوری های نوین
۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۵۷

در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس صورت گرفت؛

ساخت دستگاه استخراج DNA توسط پژوهشگران ایرانی

ساخت دستگاه استخراج DNA توسط پژوهشگران ایرانی

پژوهشگران یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس موفق به ساخت دستگاه استخراج DNA شدند که جایگزین مناسبی برای نمونه‌های وارداتی آن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، فردین سلیمانی از محققان این شرکت دانش‌بنیان درخصوص مزایای این دستگاه گفت: دستگاه استخراج DNA ساخته شده در این شرکت دارای مشابه خارجی است، اما دستگاه ما مزیت‌های رقابتی زیادی نسبت به نمونه خارجی آن دارد که یکی از این مزیت‌ها، افزایش سرعت فرایند استخراج DNA است.

وی افزود: این دستگاه می‌تواند DNA تعداد ۳۲ نمونه را در کمتر از ۲۰ دقیقه استخراج کند. ضمن آنکه این دستگاه به صورت Open طراحی و ساخته شده و این ویژگی موجب شده تا اپراتور هر برنامه‌ای را که مورد نیاز است، در آن بارگذاری و یا برنامه‌هایی را در آن کم کند.

سلیمانی تجهیز این دستگاه به لامپ UV را از دیگر مزایای این دستگاه برشمرد و گفت: این لامپ برای تهویه هوای داخل دستگاه نقش مؤثری دارد و علاوه بر این بدنه دستگاه ساخته شده در این شرکت فلزی و مقاوم است.

این محقق با تأکید بر اینکه دستگاه‌های مشابه استفاده شده در کشور تاکنون وارداتی بوده است‌، تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از آزمایشگاه‌های تهران و سایر استان‌ها مجهز به دستگاه ساخته شده در این شرکت دانش‌بنیان شده‌اند.

کد خبر 6002559
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها