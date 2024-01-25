دوپامین عامل هوشیاری بیشتر بعد از ورزش

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، یک مطالعه کوچک و جدید توسط محققان بریتانیایی و ژاپنی نشان داد که سطوح بالاتری از انتقال دهنده عصبی مغزی "احساس خوب" در مردان در حین ورزش آزاد می‌شود.

به گفته محققان، به نظر می‌رسید که این شرایط با عملکرد بهتر در آزمون‌های تفکر مرتبط است.

دکتر «جو کاستلو»، یکی از نویسندگان این مطالعه از دانشگاه پورتسموث در انگلستان، گفت: «این جدیدترین یافته‌ها از نظریه قبلی ما حمایت می‌کند که عملکرد شناختی در طول ورزش تحت تأثیر تغییرات هورمون‌های تنظیم‌کننده مغز، از جمله دوپامین است».

در این مطالعه، محققان ۵۲ مرد را در سه آزمایش جداگانه شرکت دادند.

همه آنها در طول آزمایش‌ها فعالیت مغزی شأن با تصاویر پیچیده PET کنترل می‌شد.

در یک آزمایش، از مردان خواسته شد در حالی که دراز کشیده دوچرخه می‌زنند، روی کارهای چالش برانگیز ذهنی کار کنند.

در آزمایش دوم، مردان همان وظایف را انجام دادند، اما این بار آنها به جای تمرین، "تحریک الکتریکی عضلات" را دریافت کردند.

آزمایش سوم آنها را به انجام وظایف ذهنی در حین تمرین و تحریک الکتریکی ماهیچه‌ها واداشت.

بر اساس داده‌های اسکن‌های PET، مردانی که فعالانه ورزش می‌کردند، افزایش ترشح دوپامین در مغزشان مشاهده شد، چیزی که به عنوان ورزش "ارادی" شناخته می‌شود.

این افزایش در دوپامین با بهبود در انجام وظایف ذهنی مرتبط بود.

هنگامی که ماهیچه‌ها با برق تحریک می‌شدند، چیزی که به عنوان ورزش "غیر ارادی" شناخته می‌شود، چنین تأثیری مشاهده نشد.

«سوئیچی آندو»، سرپرست تیم تحقیق دانشگاه ارتباطات الکترونیکی ژاپن، گفت: «این نشان می‌دهد که وقتی به مغز خود می‌گوئیم بدن را در طول تمرین حرکت دهد، این فرآیندی است که به ترشح دوپامین در مغز کمک می‌کند.»

کاستلو تاکید کرد که آزاد شدن دوپامین احتمالاً تنها عاملی نیست که ورزش را برای هوشیاری بیشتر عالی می‌کند.

او گفت: «همچنین ممکن است تعدادی از عوامل روانی فیزیولوژیکی دیگر از جمله جریان خون مغزی، برانگیختگی و انگیزه نیز وجود داشته باشد.»

به گفته کاستلو: «این یافته‌ها شواهد فزاینده‌ای را تأیید می‌کنند که تجویز ورزش یک درمان مناسب برای بسیاری از مشکلات سلامتی در طول عمر است.»