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۵ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۲۶

در قسمت ۵۲؛

مرور فیلم‌های حاضر در جشنواره فجر ۴۲ در «نقد سینما»

مرور فیلم‌های حاضر در جشنواره فجر ۴۲ در «نقد سینما»

جدیدترین قسمت برنامه «نقد سینما» امشب ۵ بهمن‌ میزبان مخاطبان خود در شبکه چهار سیما می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، پنجاه و دومین قسمت از برنامه تلویزیونی «نقد سینما» به تهیه‌کنندگی یوسف بچاری و میزبانی امیررضا مافی امشب ۵ بهمن ماه روی آنتن شبکه چهار سیما می‌رود.

بخش اول این برنامه به مرور فیلم‌های حاضر در جشنواره فجر ۴۲ با حضور علی‌اکبر عبدالعلی‌زاده منتقد و محمد صابری روزنامه‌نگار سینمایی اختصاص دارد.

در بخش دوم برنامه و در «میز سینمای جهان»، فیلم سینمایی «انجمن برف» با حضور آرش خوشخو و محمدرضا مقدسیان از منتقدان سینما نقد و بررسی می‌شود. این اثر محصول سال ۲۰۲۳ به کارگردانی جی ای بایونا با موضوع فاجعه پرواز شماره ۵۷۱ نیروی هوایی اروگوئه است.

بخش پایانی برنامه نیز به موضوع «تأثیر سینما بر سیاست افزایش جمعیت» اختصاص دارد که امیررضا مافی میزبان یاسر اشراقی معاون اجتماعی بنیاد ۱۵ خرداد می‌شود.

فصل چهارم برنامه تلویزیونی «نقد سینما» که با مشارکت سازمان سینمایی سوره تهیه و تولید می‌شود، هرهفته پنجشنبه‌ها ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه چهار سیما به صورت زنده روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 6004333
آروین موذن زاده

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