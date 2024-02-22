به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، قسمت سوم برنامه «نقد سینما» به تهیه‌کنندگی یوسف بچاری و میزبانی امیررضا مافی امشب ۳ اسفند از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

این برنامه سینمایی در بخش اول یعنی «میز سینمای ایران» میزبان کورش جاهد و حامد یامین‌پور می‌شود تا با آن‌ها درباره فیلم سینمایی «روشن» گفت‌وگو کند. این اثر به کارگردانی و نویسندگی روح‌الله حجازی که برای اولین بار در جشنواره سی‌ونهم فیلم فجر نمایش داده شد، از چهارشنبه ۲۵ بهمن روی پرده سینماها رفته است.

در بخش دوم محمدرضا مقدسیان و آرش خوشخو به فیلم سینمایی «رادیکال» می‌پردازند. این فیلم اسپانیایی‌زبان به کارگردانی کریستوفر زالا که بر اساس یک ماجرای واقعی ساخته شده است، نخستین‌بار در جشنواره ساندنس ۲۰۲۳ به نمایش درآمد و مورد تحسین منتقدان و مخاطبان قرار گرفت.

امیررضا مافی در بخش پایانی برنامه که به میز گفت‌وگوی ویژه اختصاص دارد، میزبان حبیب ایل‌بیگی معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی می‌شود تا با وی درباره موضوع «فیلم اولی‌ها و آینده سینمای ایران» صحبت کند.

فصل چهارم برنامه تلویزیونی «نقد سینما» که با مشارکت سازمان سینمایی سوره تهیه و تولید می‌شود، هر هفته پنجشنبه‌ها ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه چهار سیما به صورت زنده روی آنتن می‌رود.