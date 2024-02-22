  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۵۵

در قسمت جدید؛

«فیلم اولی‌ها و آینده سینمای ایران» سوژه «نقد سینما» شد

«فیلم اولی‌ها و آینده سینمای ایران» سوژه «نقد سینما» شد

معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی مهمان قسمت ۶۳ برنامه «نقد سینما» با موضوع «فیلم اولی‌ها و آینده سینمای ایران» می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، قسمت سوم برنامه «نقد سینما» به تهیه‌کنندگی یوسف بچاری و میزبانی امیررضا مافی امشب ۳ اسفند از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

این برنامه سینمایی در بخش اول یعنی «میز سینمای ایران» میزبان کورش جاهد و حامد یامین‌پور می‌شود تا با آن‌ها درباره فیلم سینمایی «روشن» گفت‌وگو کند. این اثر به کارگردانی و نویسندگی روح‌الله حجازی که برای اولین بار در جشنواره سی‌ونهم فیلم فجر نمایش داده شد، از چهارشنبه ۲۵ بهمن روی پرده سینماها رفته است.

در بخش دوم محمدرضا مقدسیان و آرش خوشخو به فیلم سینمایی «رادیکال» می‌پردازند. این فیلم اسپانیایی‌زبان به کارگردانی کریستوفر زالا که بر اساس یک ماجرای واقعی ساخته شده است، نخستین‌بار در جشنواره ساندنس ۲۰۲۳ به نمایش درآمد و مورد تحسین منتقدان و مخاطبان قرار گرفت.

امیررضا مافی در بخش پایانی برنامه که به میز گفت‌وگوی ویژه اختصاص دارد، میزبان حبیب ایل‌بیگی معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی می‌شود تا با وی درباره موضوع «فیلم اولی‌ها و آینده سینمای ایران» صحبت کند.

فصل چهارم برنامه تلویزیونی «نقد سینما» که با مشارکت سازمان سینمایی سوره تهیه و تولید می‌شود، هر هفته پنجشنبه‌ها ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه چهار سیما به صورت زنده روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 6034612
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها