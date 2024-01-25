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۵ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۱۴

هوای ۴ شهر خوزستان «ناسالم» اعلام شد

هوای ۴ شهر خوزستان «ناسالم» اعلام شد

بر اساس اعلام سامانه پایش هوای کشور، شاخص کیفی هوای چهار شهر خوزستان «ناسالم» گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سامانه پایش هوای کشور در روز جاری (پنجم بهمن ماه ۱۴۰۲) شاخص هوای شهرهای اهواز ۱۱۵، بهبهان ۱۳۲، هندیجان ۱۲۶ و خرمشهر ۱۴۶ AQI و ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام شده است.

طبق شاخص یادشده نیز افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

همچنین شاخص هوای شهرهای آبادان ۹۵، اندیمشک ۶۳، دزفول ۶۱، ماهشهر ۸۴، امیدیه ۵۲، شوش ۵۴، سوسنگرد ۹۴، رامهرمز ۶۴، حمیدیه ۶۱ AQI و در وضعیت قابل قبول هستند.

در ۲ ماه اخیر به دلیل افزایش آلایندگی هوای شهرهای اهواز، باوی، کارون، شوش و دزفول مدارس چندین روز به صورت غیرحضوری برگزار شدند.

بر اساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

کد مطلب 6004377

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    نظرات

    • IR ۲۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۵
      1 0
      پاسخ
      تاوقتی که این شرکت‌ها ی پتروشیمی کارمیکنن حالا حالاها مردم ماهشهرواطرافش گیرسرطان ودرنهایت بی درمان هستند موادمظردرهواخیلی پخش میشه

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