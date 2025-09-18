هوای ۱۳ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم/ اهواز و ماهشهر در شرایط قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوا (AQI) در این روز در ماهشهر ۱۶۳، اهواز ۱۶۲، هویزه و بهبهان ۱۵۲ و خرمشهر ۱۵۱ ثبت شده که نشان‌دهنده وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی است.

همچنین شهرهای شادگان با شاخص ۱۳۷، شوش ۱۲۳، هندیجان و دشت‌آزادگان ۱۱۸، اندیمشک و شوشتر ۱۱۵، امیدیه ۱۱۴ و رامهرمز ۱۰۳ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفتند.

بر اساس داده‌های این سامانه، هوای شهرهای آبادان، آغاجاری، اندیکا، ایذه، دزفول، دهدز، شوش، گتوند، لالی، ملاثانی و هفتکل در شرایط قابل قبول گزارش شده است.

کارشناسان توصیه می‌کنند افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان در شرایط ناسالم از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند و سایر افراد نیز این فعالیت‌ها را به حداقل برسانند.