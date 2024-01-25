راز شوم ناصرالدین شاه در «رخساره» برملا شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای اثر، نمایش «رخساره» نوشته میثم عباسی، کارگردانی علی برجی و تهیه‌کنندگی مژده گیوه‌کی از روز پنجشنبه ۵ بهمن، هر شب ساعت ۱۹ در خانه نمایش مهرگان روی صحنه می‌رود.

درسا آتش‌بار، مهسا اسماعیلی، سوگند افشاری، شقایق ‌باقی، محمد امین ‌روزبهانی، ملیکا جعفرنژاد، معصومه زارع، مهدی شریعتی، امیرحسین فارسی، مژده گیوه‌کی، معصومه محمدی، مهدی ‌محبی، داریوش ‌نوبهاری، فرزین نوری، پریسا ‌هاشمی، عسل ‌یزدانی ‌فر در این اثر نمایشی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «رخساره دختر ناصرالدین شاه توسط ارواح متوجه راز شوم پدرش می‌شود و قصد دارد که با کمک میرزا باقرخان و خواجه قلی‌خان دست پدرش را رو کند اما ... .»

از دیگر عوامل نمایش «رخساره» می‌توان به تنبک: نیما ‌مهدوی، مجری طرح: محمد ‌کاظم ‌تبار، دستیار کارگردان: فاطمه ‌علیپور، منشی صحنه: سارا ‌خالقی، مدیر صحنه: الینا شعبانی، دستیار صحنه: سیاوش ‌میلانی، دستیار دوم کارگردان: مینا شبانی، عکاس: ساجده ‌سادات ‌سیفی، گریم: افسانه بالکانی، مدیر روابط عمومی: سیدمحمدصادق ‌سیادت، طراح لباس: مژده گیوه‌کی، طراح دکور: شهاب ‌شریفی، دوخت لباس: رویا اسماعیلی، مژگان گیوه‌کی، طراح بروشور و طراح پوستر: سینا سلمانی‌نژاد اشاره کرد.

علاقه‌مندان جهت خرید بلیت این نمایش می‌توانند تا ۲۵ بهمن به سایت تیوال و یا گیشه خانه نمایش مهرگان به آدرس خیابان طالقانی، خیابان وصال، کوچه فرهنگی مراجعه کنند.