زیدان گزینه محتمل برای هدایت الجزایر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال الجزایر در مسابقات جام ملت‌های آفریقا در گروهی که آنگولا، بورکینافاسو و موریتانی حضور داشتند با کسب ۲ امتیاز به عنوان تیم چهارم از دور رقابت‌ها کنار رفت تا شوک بزرگی به فوتبال این کشور وارد شود.

۲۴ ساعت پس از این اتفاق فاجعه بار، فدراسیون فوتبال الجزایر پایان همکاری «جمال بلماضی» با این تیم را اعلام کرد. پس از این اتفاق فدراسیون فوتبال الجزایر به دنبال مذاکره با مربیان دیگری برای نشستن روی نیمکت این تیم هستند و به نظر می‌رسد یکی از این گزینه‌ها «زین الدین زیدان» ستاره الجزایری الاصل سابق تیم ملی فوتبال فرانسه باشد.

پس از آنکه زیدان در فصل ۲۰۲۱ از رئال مادرید جدا شد هدایت تیم دیگری را بر عهده نگرفت و برخی معتقدند او به دنبال نشستن روی نیمکت تیم ملی فرانسه است. این در حالی است که «دیدیه دشان» در حال حاضر نتایج خوبی با «خروس‌ها» گرفته است و بعید به نظر می‌رسد که زیدان بتواند جایگزین دشان شود.

اکنون فدراسیون فوتبال الجزایر تصمیم دارد تمام تلاش خود را برای حضور زیدان روی نیمکت الجزایر به کار بگیرد. داشتن اصالت الجزایری و هم‌زبانی زیدان و الجزایری‌ها باعث شده است که ستاره سابق رئال مادرید گزینه جدی و محتملی برای هدایت این تیم باشد. به خصوص آنکه زیدان پیش از این مساله زبان را به عنوان یکی از معیارهای مهمش در انتخاب تیم اعلام کرده بود.

یک خبرنگار الجزایری در این خصوص نوشت: زیدان در پایان دوران حرفه‌ای خود، از سرزمین پدر و مادرش دیدن کرد تصمیم گرفت تا دوباره با ریشه‌های خود ارتباط برقرار کند. از آنجایی که نیمکت آبی‌ها (فرانسه) همچنان او را رد می‌کند، من فقط یک چالش را شایسته او می‌بینم: سرمربیگری در الجزایر. رویایی که اما شانس کمی برای تحقق دارد. اما به قول معروف: هیچ چیز در فوتبال غیرممکن نیست.