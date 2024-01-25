در دومین کنسرت زمستانی ارکستر سمفونیک تهران چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بنیاد فرهنگی هنری رودکی، ارکستر سمفونیک تهران در دومین اجرای زمستانه خود در تالار وحدت روی صحنه رفت.

در این کنسرت که شامگاه روز چهارشنبه چهارم بهمن پیش روی علاقه مندان قرار گرفت، ارکستر سمفونیک تهران به رهبری منوچهر صهبایی قطعاتی از آهنگسازان ایرانی و بین‌المللی را نواخت.

در بخش اول این کنسرت بخش‌های «آندانته-الگرو»، «آندانته کانتابیله»، «والس-الگرومدراتو» و «فینال آندانته مایستوزو» از «سمفونی شماره ۵» اثر چایکوفسکی نواخته شد.

اجرای «اورتو هزاردستان» اثر مرتضی حنانه در ادامه، بخش بعدی کنسرت را تشکیل داد.

«سوییت کوچک» از کلود دبوسی قطعه دیگری است که برای این اجرا انتخاب شده بود؛ از این اثر بخش‌های «در قایق»، «کرتژ»، «مینوئت» و «باله» اجرا شد.

محمدرضا کریمی (کنسرت مایستر و نوازنده ویولن)، امیر مینوسپهر (نوازنده ویولن و کنسرت مایستر دوم)، فرزاد صیدی، دانیال جورابچی، نگین حاتمی، سینا صالحی، هورام ترابی، فرید ذاکری، حسن ملکی، سارا قاسمی، سجاد صالح آبادی، بهروز گلکار، درسا میناسازی، فرمهر حسن بیگلو (نوازنده ویولن یک)، مونیکا لران، مهوش عسگری، پیمان شامی، سارا بیرامزادگان، موژان میرزایی، علیرضا گلستانه، حمید خدایی، رادمان راستی، فرناز زندیه، عرفان جاویدنیا، امیرمهزیار قاسمی (نوازندگان ویولن دو)، کاوه تسعیری، آتنا زنگنه، مسعود پوربخت، آریان زمانی، روشا گواهی، دنیا حاجی وندی، الهام آقابابایی (نوازندگان ویولن دو)، مجید اسماعیلی، موژان ملا مختاری، هلیا پورکریمی، شهرزاد مجد، هامون قادری، روژان فلاح بردبار، عرفان فیجان، هستی علیزاده (نوازندگان ویولنسل)، پرویز بیات، سپیده خداوردی، آوا پویا کاشانی، بیتا غفاری و امین نیلی، (نوازندگان کنترباس)، مه سیما فلاحی، غزاله میرزازاده، فرزانه اسدی و فراز فراست پور (نوازندگان فلوت)، آرین قیطاسی و کیمیا شعربافیان (نوازندگان ابوا)، مینلی دانلیان، پگاه ولی‌خانی و گلرخ رجایی (نوازندگان کلارینت)، علیرضا متوسلی داراب و فرشاد محمدی (نوازندگان فاگوت)، هومان باقی، هومان باقی، ریحانه رفیعی، پارمیدا بهادران، روژینا صادقی، امیرحسین گرگین (نوازندگان هورن)، امیررضا صالحی، فرید شیخی، آرمان فتاحی (نوازندگان ترومپت)، مصطفی بیات نوازنده ترومپت پیکولو، آرین خدایار و مانی داوری نوازنده ترومبون، افشار حشمتیان نوازنده ترومبون باس، بابک میردادیان نوازنده توبا، محمود منتظم صدیقی نوازنده تیمپانی، مهیار منتظم صدیقی، ماهان ببری، عرفان فرشی‌زاده (نوازندگان پرکاشن)، افشین مودب‌پور نوازنده پیانو، دیبا والی نوازنده هارپ، فرید الهی‌نیا، حسین توکلی، احمد جمشیداف و علی براتی (نوازندگان گیتار) و مسیح تحویلداری و آناهیتا رمضانی (نوازندگان تار) گروه نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران را تشکیل می‌دادند.