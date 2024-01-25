قانون شوراها نیازمند بازنگری جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری عصر پنجشنبه در گفت: امام خمینی (ره) سال ۱۳۵۸ فرمودند: «هرچه سریع‌تر شوراها را برای اداره امور شهر و روستاها تشکیل دهید». تعبیر امام «اداره امور شهر» اما برداشت شورای نگهبان «نظارت بر امورات شهر» بود؛ لذا باید یکبار این مسئله را حل کنیم.

دبیری ضمن بیان اینکه اختیارات شوراها کاهش یافته، به تشکیل سازمان‌هایی به صورت موازی با اختیارات شورا اشاره کرد و گفت: شورای عالی شهرسازی و معمارق محلی از اعراب ندارد. نمی‌توان در مسائل مربوط به شهرها، نسخه واحد برای همه نوشته شود.

وی با تاکید بر اینکه این روند نیاز به اصلاح دارد، افزود: ما پارلمان شهری هستیم و بهتر از مشاوری که از شهری دیگری است، می‌توانیم در خصوص امورات شهر تصمیم بگیریم. قانون شوراها باید بازنگری شود. شورای عالی استان‌ها این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

رییس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اهمیت تحقق مدیریت واحد شهری افزود: مدیریت واحد شهری یکی از وظایفی است که به شوراها و شهرداری‌هاواگذار شده است اما مقاومت‌هایی در سطح وزارتخانه‌ها وجود دارد. در هر حال این الگویی است که در کل دنیا پیاده شده و نتایج مفیدی داشته است.

وی با بیان اینکه عدم اجرای مدیریت واحد شهری اتلاف هزینه و وقت زیادی به همراه دارد، گفت: امیدواریم در این دوره شوراها، مدیریت واحد شهری را محقق و به صورت آزمایشی در چند شهر اجرا کنیم. ان‌شالله درمجلس آینده این موضوع سریع‌تر مطرح و تصمیم‌گیری شود.

دبیری اضافه کرد: ما خودمان باید نظارتمان را بر عملکرد شوراها بیشتر کنیم. در ارتباط با آموزش شوراها نیز باید قدم‌های محکمی برداریم.

رییس شورای عالی استان‌ها با تاکید بر اینکه خطاهای شوراها درجامعه پررنگ‌تر دیده می‌شود، در پایان گفت: با توجه به نزدیکی به انتخابات درخواستم از شوراها این است که با هماهنگی و برنامه‌ریزی با شهرداری‌ها و برگزاری برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و حماسی، مشارکت مردم در انتخابات را افزایش دهیم.