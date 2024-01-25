به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردانهای قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) از حملههای جدید خود علیه نظامیان و جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه خبر دادند.
گردانهای قدس اعلام کردند که نظامیان و جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی را در محورهای پیشروی غرب و جنوب غرب شهر خانیونس با خمپاره سنگین هدف قرار داده اند.
علاوه بر این یک تانک ارتش رژیم صهیونیستی از سوی گردانهای قدس با بمب ثاقب در اطراف شهرک اتریشی واقع در غرب خانیونس هدف گرفته شد.
مبارزان گردانهای قدس موفق شدند مرکز تجمع نظامیان و جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه السودانیه واقع در شمال غرب شهر غزه با خمپاره سنگین، موشکهای بدر ۱ و موشکهای ۱۰۷ هدف قرار بدهند.
همچنین لشکر پیاده ارتش رژیم صهیونیستی در شمالغرب بیت حانون از سوی مبارزان گردانهای قدس با موشک هدایت شونده ۱۰۷ هدف گرفته شد.
از سوی دیگر گردانهای قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) اعلام کرد که ۲ تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی را در غرب شهر خانیونس واقع در جنوب نوار غزه با گلوله یاسین ۱۰۵ هدف قرار داده است.
همچنین گردان جنین وابسته به گردانهای قدس اعلام کرد که در چارچوب عملیات طوفانالاقصی صبح امروز یک بسته انفجاری قوی را روی یکی از جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه دوار العوده جنین واقع در کرانه باختری منفجر کرده و ضمن از کارانداختن این جنگافزار به نظامیانی که درون آن حضور داشتند آسیب قطعی وارد کرده است.
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