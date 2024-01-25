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۵ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۱۹

مقام پیشین صهیونیست:

روزهای بدتری در انتظار ماست/ پیروزی در جنگ غزه ممکن نیست

روزهای بدتری در انتظار ماست/ پیروزی در جنگ غزه ممکن نیست

رییس پیشین سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی شاباک در سخنانی اعلام کرد که روزهایی بدتر از هفتم اکتبر در انتظار رژیم صهیونیستی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «عامی ایالون» رئیس پیشین سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با روزنامه فرانسوی «لوموند» نسبت به وقوع انتفاضه‌ای جدید در کرانه باختری هشدار داد.

ایالون با اشاره به اوضاع بد رژیم صهیونیستی تاکید کرد: اسرائیل اگر صلح را رد کند، با روزهایی بدتر از هفتم اکتبر مواجه خواهد شد.

رئیس پیشین سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی شاباک با اشاره به بی‌برنامگی این رژیم در رابطه با فردای جنگ غزه افزود: پیروزی در جنگ غزه ممکن نیست.

ایالون اذعان کرد که حتی اگر رژیم صهیونیستی تمامی فرماندهان جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس را به شهادت برساند، باز هم حماس از بین نخواهد رفت.

رئیس پیشین شاباک ضمن اشاره به پایگاه مردمی جنبش حماس در میان ملت فلسطین تاکید کرد: برخی فلسطینی‌ها حماس را تأیید می‌کنند، دلیل این تأیید پایبندی آنان به ایدئولوژی حماس نیست، بلکه آن‌ها حماس را تنها سازمانی می‌بینند که برای آزادی آن‌ها و پایان اشغالگری مبارزه می‌کند.

گفتنی است مقاومت فلسطین هفتم اکتبر سال گذشته میلادی در واکنش به جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین عملیات منحصر به فرد «طوفان الاقصی» را به انجام رساند و موفق شد ضمن تحمیل شکست اطلاعاتی سنگین به این رژیم، شماری از صهیونیست‌ها را به اسارت بگیرد. رژیم صهیونیستی پس از گذشته بیش از ۳ ماه و نیم از حمله نظامی به غزه نتوانسته این اسیران را آزاد کند و این موضوع نیز به شکست بزرگ دیگری برای این رژیم مبدل شده است.

کد مطلب 6004517

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    نظرات

    • محمدحسین IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۶
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      زنده باد فلسطین. ✌🌱🇵🇸
    • US ۱۸:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۶
      0 0
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      اونهمه اسرائیلی نمیتونند جواب دندان شکن به نتانیاهو بدند

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