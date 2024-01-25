به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنانی حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه را از نظر زمانی و سطح جنایت‌های ارتکابی از سوی این رژیم در تاریخ نزاع میان کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی بی‌سابقه دانست.

پایداری مثال زدنی مبارزان و ساکنان غزه و تلفات سنگین دشمن صهیونیست

الحوثی گفت: شمار زخمی‌های در نوار غزه با نسبت درصدی از ساکنان این باریکه محاسبه می‌شود و این موضوع در رخ‌دادهای مختلف کشورهای جهان بی‌سابقه است. حمله وحشیانه دشمن صهیونیست با پایداری و شجاعت کم‌نظیر مبارزان و ساکنان غزه مواجه شده است. شمار تلفات دشمن اسرائیلی به هزاران کشته و زخمی رسیده، این رژیم به شدت دچار تزلزل شده و در تحقق اهداف خود به طور کامل با شکست مواجه شده است.

وی افزود: میزان زیان‌های اقتصادی دشمن اسرائیلی، با وجود حمایت‌های مالی و نظامی آمریکا و غرب بالا است. با وجود حجم حمله رژیم صهیونیستی و جنایت‌ها و سرکشی‌های آن، دشمن در تحقق هدف‌های اعلامی خود ناکام بوده است. مسلمانان در قبال پایداری ملت فلسطین در سایه شرایطی سخت، رنج‌های شدید و مظلومیت بزرگ، با مسوولیت بزرگی مواجه هستند. اگر مسلمانان حمایت لازم را از ملت فلسطین و مبارزان آن انجام می‌دادند معادلات به طور کلی تغییر می‌کرد.

سازمان های بین المللی تماشاگر اوضاع هستند

الحوثی گفت: دشمن هرگاه در تحقق هدف‌های اعلامی خود ناکام بوده، به طور عامدانه به جنایت‌های بسیار هولناکی دست زده است. تمامی سازمان‌های بین‌المللی شاهد رخ‌دادهای غزه هستند، اما موضع عملی آن‌ها کجاست؟ عبارت‌هایی که این سازمان‌ها بیان می‌کنند هرگز توصیف‌گر رخ‌دادهای غزه نیستند.

آمریکا حامی تل آویو و مانع از ارسال کمک به غزه است

وی افزود: دلیل اساسی و اصلی تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی موضع آمریکا است. آمریکا اصرار دارد که غزه در محاصره کامل بماند و گذرگاه رفح در بیشتر اوقات بسته باشد. آمریکا پافشاری می‌کند که کمک‌ها و نیازهای انسانی ضروری به ملت فلسطین در غزه نرسد. آمریکا از یک سو تلاش می‌کند که به اسرائیل کمک کند و از سوی دیگر مانع از رسیدن غذا و دارو به غزه می‌شود.

الحوثی ادامه داد: این آمریکا است که در پس تداوم جنایت‌های صهیونیست‌ها و ناتوانی و کم‌کاری کشورهای جهان در کمک به غزه است. آمریکا افسران خود را برای مشارکت در مدیریت جنایت‌های صهیونیست‌ها در حق مردم غزه اعزام می‌کند. آمریکا به صورت مستقیم در تحمیل قحطی و گرسنگی به ملت فلسطین سهیم است، تا فلسطینیان نه تنها بر اثر بمب‌هایی که برای کشتارشان ارایه می‌دهند بلکه بر اثر گرسنگی نیز جان خود را از دست بدهند.

وی گفت: آمریکا مانع از رسیدن دارو و غذا به مردم غزه می‌شود و به افزایش تنش علیه کشور ما نیز روی آورده است، اگرچه این اقدام برای آن هزینه خواهد داشت. افزایش تنش آمریکا علیه کشور ما هزینه‌های اقتصادی زیادی برای آن خواهد داشت و نتایجی منفی در خصوص گسترش نزاع خواهد داشت.

الحوثی ادامه داد: تهدید دریانوردی بین‌المللی و تبدیل‌نمودن دریای سرخ به میدان نبرد و رسیدن غذا و دارو به دست ساکنان غزه برای آمریکا هیچ اهمیتی ندارد. آمریکا با گسترش نزاع و تنش در اوضاع منطقه مشکلی ندارد. آمریکا از آغاز رخ‌دادهای دریای سرخ تاکنون این معادله منصفانه را نپذیرفته که غذا و دارو به دست ملت فلسطین در غزه برسد. نبرد امروز ملت ما برای حمایت از مردم فلسطین است و آن طور که آمریکا تلاش دارد نشان بدهد، نبردی جداگانه و جانبی نیست. نبردی در رابطه با دریانوردی بین‌المللی در دریای سرخ وجود ندارد.

وی افزود: ما در مجموع تاکنون با بیش از ۲۰۰ پهپاد و ۵۰ موشک بالستیک حمله‌های خود را به انجام رسانده‌ایم. کشور ما تا زمانی که دارو و غزه به دست ساکنان غزه نرسد و جنایت‌های صهیونیست‌ها متوقف نشود به عملیات خود ادامه خواهد داد. آمریکا تلاش دارد حمله به کشور ما و حمایت از جنایت‌های صهیونیست‌ها را تحت عنوان حمایت از دریانوردی بین‌المللی به انجام برساند تا دیگران را در حمایت از جنایت‌های صهیونیست‌ها با خود همراه کند.

از آغاز عملیات ما ۴۸۷۴ کشتی از دریای سرخ عبور کرده‌اند

الحوثی گفت: از آغاز عملیات ما تاکنون ۴۸۷۴ کشتی تجاری از دریای سرخ عبور کرده‌اند که این عدد نشانگر شمار زیادی از کشتی‌ها است. از زمانی که ما شروع عملیات خود را اعلام کردیم همگان می‌دانند که هدف قرار نخواهند گرفت، اما آمریکا تلاش دارد فریب‌کاری کند. حمله آمریکا به کشور ما با حمایت سازمان ملل متحد و شورای امنیت انجام نشده است. به ملت‌های اروپایی نصیحت می‌کنیم که نسبت به این موضوع که آمریکا پای دولت‌های آن‌ها را به میان بکشد و از دارایی‌های آن‌ها سواستفاده کند هوشیار باشند.

وی ادامه داد: ما به روشنی تمام، کشتی‌های مرتبط با اسرائیل را با هدف رساندن مواد غذایی به ملت فلسطین هدف قرار می‌دهیم. هدف ما اعمال فشار برای رساندن دارو و غذا به ملت فلسطین و ممانعت از ارتکاب جنایت از سوی صهیونیست‌ها است. تنش‌زایی آمریکا و انگلیس هر چقدر هم که باشد نتایج آن معکوس خواهد بود و بر تصمیم و موضع ما اثر نخواهد گذاشت. از آغاز حمله به کشور ما، آمریکا نتوانسته هدف قراردادن کشتی‌ها را متوقف کند بلکه برای خود و انگلیس مشکل ایجاد کرده است.

تظاهرات ادامه یابد

الحوثی افزود: تظاهرات‌ها حتی در کشورهای اروپایی و آمریکا و دیگر کشورها باید ادامه پیدا کند. فعالیت‌های فرزندان عرب و مسلمان باید ادامه پیدا کند. باید تشویق و تشریح نسبت به اهمیت تحریم کالاهای آمریکایی و اسرائیلی و نتایج این اقدام به انجام برسد. از مردممان می‌خواهم که به تظاهرات‌های بسیار پرشور هفتگی خود در حمایت از ملت فلسطین ادامه بدهند.