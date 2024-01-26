راه اندازی دانشگاه در خلیل آباد از مطالبات مردم شهرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی دستجردی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان اظهار کرد: راه اندازی مراکز علمی در شهرستان یکی از مطالبات مردم است باید نماینده شهرستان و فرماندار موضوع ایجاد مراکز علمی را جدی بگیرند و این حق مردم است.

امام جمعه خلیل آباد در ادامه به مقام حضرت زینب (س) اشاره کرد و گفت: حضرت زینب از دختر نبوت متولد شد و در مهد عصمت و آغوش عفت ولایت تربیت و به مدت پنج سال از نوازش و عواطف جدش رسول الله برخوردار شد.

وی گفت: اگرچه نام زینب در بین ۱۴ معصوم نیامده ولی غیر از عصمت را برای این بانوی مقدس نمی‌شود تصور کرد زیرا که او با بهترین شیوه و اصول تعلیم و تربیت و با برترین مربیان عالم بشریت پرورش یافت و در میان شجره طیبه رشد کرد و به بار نشست.

دستجردی با اشاره به حضور پرشور نوجوانان و جوانان در مراسم اعتکاف افزود: جوانان امسال با شکوه به میدان آمدند و ستاد اعتکاف در روستاها و شهرستان خوب کار کرد.

امام جمعه خلیل آباد به مباحث انقلاب و غزه نیز اشاره کرد و افزود: انقلاب اسلامی ایران به برکت خون شهدا و مردم حزب الله ایران در برابر دشمنان تاکنون ایستادگی کرده است.