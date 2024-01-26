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۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۲۷

امام جمعه خلیل آباد:

راه اندازی دانشگاه در خلیل آباد از مطالبات مردم شهرستان است

راه اندازی دانشگاه در خلیل آباد از مطالبات مردم شهرستان است

خلیل آباد- امام جمعه خلیل آباد گفت: راه اندازی مراکز علمی در شهرستان یکی از مطالبات مردم این شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی دستجردی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان اظهار کرد: راه اندازی مراکز علمی در شهرستان یکی از مطالبات مردم است باید نماینده شهرستان و فرماندار موضوع ایجاد مراکز علمی را جدی بگیرند و این حق مردم است.

امام جمعه خلیل آباد در ادامه به مقام حضرت زینب (س) اشاره کرد و گفت: حضرت زینب از دختر نبوت متولد شد و در مهد عصمت و آغوش عفت ولایت تربیت و به مدت پنج سال از نوازش و عواطف جدش رسول الله برخوردار شد.

وی گفت: اگرچه نام زینب در بین ۱۴ معصوم نیامده ولی غیر از عصمت را برای این بانوی مقدس نمی‌شود تصور کرد زیرا که او با بهترین شیوه و اصول تعلیم و تربیت و با برترین مربیان عالم بشریت پرورش یافت و در میان شجره طیبه رشد کرد و به بار نشست.

دستجردی با اشاره به حضور پرشور نوجوانان و جوانان در مراسم اعتکاف افزود: جوانان امسال با شکوه به میدان آمدند و ستاد اعتکاف در روستاها و شهرستان خوب کار کرد.

امام جمعه خلیل آباد به مباحث انقلاب و غزه نیز اشاره کرد و افزود: انقلاب اسلامی ایران به برکت خون شهدا و مردم حزب الله ایران در برابر دشمنان تاکنون ایستادگی کرده است.

کد مطلب 6005062

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