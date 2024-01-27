حملات هوایی آمریکا و انگلیس به بندر «رأس عیسی» در الحدیده یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنگنده‌های متجاوز آمریکایی- انگلیسی بامداد شنبه منطقه «رأس عیسی» در استان «الحدیده» در غرب یمن را در دو مرحله هدف حمله هوایی قرار دادند.

بندر رأس عیسی در حد فاصل دو بندر «الصلیف» و الحدیده در غرب یمن قرار دارد و برای ارائه خدمات نفتی در نظر گرفته شده ولی زیرساخت‌های آن هنوز تکمیل نشده است. در این بندر پالایشگاه، انبارهای ذخیره نفت و سکوهای بارگیری برای محصولات نفتی و گازی پیش‌بینی شده و در صدی از آن نیز اجرا شده است.

این حمله در حالی صورت می‌گیرد که شرکت امنیت دریایی «آمبری» انگلیس اعلام کرد که نفتکش انگلیسی «مارلین لوندا» جمعه شب در جنوب شرقی عدن مورد اصابت موشک قرار گرفت و همچنان در آتش می سوزد.

از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل سخنگوی شرکت دریایی ترافیگورا گزارش داد، در پی حمله نیروهای مسلح یمن به نفتکش این شرکت در دریای سرخ، یکی از مخزن‌های کشتی آتش گرفته و تجهیزات اطفای حریق برای کنترل و مهار آتش در حال استفاده است.

نیروهای مسلح یمن جمعه شب در بیانیه‌ای اعلام کرد که در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و در پاسخ به تجاوز نظامی آمریکا و انگلیس به یمن نفتکش انگلیسی با نام مارلین لواندا را با موشک‌های ضد کشتی در خلیج عدن هدف قرار دادیم.

در ادامه این بیانیه آمده است، موشک‌ها به هدف اصابت کرده و باعث آتش سوزی در آن شده است.

پیش‌تر شرکت امنیت دریایی امبری از وقوع یک سانحه در ۶۰ مایلی جنوب شرق خلیج عدن خبر داده بود.