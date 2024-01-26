به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یان هافمن، کارشناس امور تجاری در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، درباره رشد بهای ترابری دریایی و همچنین افزایش کلی قیمت‌ها ناشی از حملات در دریای سرخ و جنگ اوکراین هشدار داد.

به گفته هافمن، از زمان آغاز حملات یمن به کشتی‌ها در دریای سرخ در ماه نوامبر، بازیگران اصلی در صنعت کشتیرانی به طور موقت عبور از گذرگاه آبی حیاتی کانال سوئز که دریای مدیترانه را به دریای سرخ متصل می‌کند، متوقف کرده‌اند. این آبراهه، همچنین سیری بسیار حائز اهمیت برای تردد سوخت و کالا بین آسیا و اروپا محسوب می‌شود.

هافمن افزود: کانال سوئز ۱۲ تا ۱۵ درصد از تجارت جهان در سال ۲۰۲۳ را مدیریت کرد ولی ما برآورد می‌کنیم که حجم تجاری از طریق این آبراهه ظرف ۲ ماه گذشته ۴۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

هافمن که مسئول واحد لجستیک تجاری سازمان ملل را برعهده دارد، همچنین گفته است که حملات یمن درست همزمان با برهه‌ای صورت می‌گیرد که سایر مسیرهای تجاری بزرگ، به شدت تحت فشار قرار دارند.

وی اضافه کرد: جنگِ حدود دو ساله بین روسیه و اوکراین و همچنین سایر تنش‌های ژئوپولیتیکی، مسیرهای تجارت نفت و غلات از جمله آبراهه‌های دریای سیاه را دستخوش تغییر کرده است. علاوه بر مشکلات شرکت‌های کشتیرانی، خشکسالی شدید نیز به کاهش سطح آب کانال پاناما به پایین‌ترین حد در دهه‌های اخیر منجر شده و تعداد و اندازه کشتی‌های عبوری از طریق این مسیر را به شدت کاهش داده است.

هافمن تاکید کرد: مجموع عبور و مرور از کانال پاناما در ماه دسامبر، ۳۶ درصد کمتر از پارسال و ۶۲ درصد کمتر از دو سال پیش بوده است. کشتی‌ها حدود ۸۰ درصد کالاها را در تجارت جهانی جابه‌جا می‌کنند و این رقم برای کشورهای در حال توسعه به مراتب بیشتر است. اما بحران دریای سرخ به اختلال چشمگیر در تجارت دریایی گندم و سایر کالاهای اصلی از اروپا، روسیه و اوکراین منجر و در نتیجه باعث افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان شده و مخاطرات جدی را متوجه امنیت غذای جهان کرده است. این مساله به طور خاص درباره مناطقی همچون شرق آفریقا، جنوب، جنوب شرق و شرق آسیا صدق می‌کند؛ مناطقی که به شدت به واردات غلات از اروپا و نواحی پیرامون دریای سیاه وابسته هستند.

در پی حملات بی‌وقفه رژیم صهیونیستی به نوار غزه پس از عملیات طوفان الاقصی حماس علیه این رژیم در هفتم اکتبر (۱۵ مهر)، یمن در حمایت از فلسطین اعلام کرد مادامی که آتش‌بس کامل در نوار غزه برقرار نشده و محاصره آن برداشته نشود، به حملات خود علیه کشتی‌های متعلق یا وابسته به اسراییل که قصد عبور از دریای سرخ را دارند، ادامه خواهد داد. به‌رغم حملات آمریکا و انگلیس به یمن در راستای متوقف کردن حملات صنعا به کشتی‌های اسراییلی، یمن همچنان به حملات موشکی و پهپادی خود ادامه می‌دهد.