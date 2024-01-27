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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۱۱

اسماعیلی همچنان در نساجی/ توافق برای جدایی حاصل نشده است

اسماعیلی همچنان در نساجی/ توافق برای جدایی حاصل نشده است

هافبک تیم فوتبال نساجی در حالی که یک سال دیگر از قراردادش با این تیم باقی مانده است اما قصد دارد از جمع شاگردان آلکاراز جدا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نساجی با هدایت «لوکاس آلکاراز» قصد دارد تا در نیم فصل اول نتایج بهتری کسب کند و در جدول رده بندی از منطقه سقوط فاصله بگیرد. نساجی در نقل و انتقالات نیم فصل تاکنون علیرضا رضایی، سعید آقایی، محمد عباس زاده، محمدرضا حسینی و منصور باقری را به خدمت گرفته است و اعضای تیم نساجی این روزها در ترکیه مشغول تمرینات آماده سازی هستند.

فرشید اسماعیلی هافبک تیم نساجی که تا پایان فصل ۱۴۰۴ - ۱۴۰۳ با این باشگاه قرارداد دارد با پیشنهاداتی از سوی دیگر تیم‌ها مواجه شده و قصد دارد تا از این تیم جدا شود و به همین جهت کاروان نساجی را برای سفر به ترکیه همراهی نکرد. روز گذشته در فضای مجازی خبر از توافق اسماعیلی و باشگاه نساجی برای فسخ قرارداد منتشر شد که یکی از مسؤولان باشگاه نساجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر این موضوع را تکذیب و اعلام کرد تا این لحظه هیچ توافقی مبنی بر فسخ قرارداد با فرشید اسماعیلی نداشته‌ایم و او همچنان بازیکنان نساجی است.

لازم به ذکر است که تیم نساجی در نیم فصل اول لیگ برتر با کسب ۱۰ امتیاز و قرارگیری در رده ۱۵ جدول به کار خود پایان داد.

کد مطلب 6005387
بهنام روان پاک

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