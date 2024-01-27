اسماعیلی همچنان در نساجی/ توافق برای جدایی حاصل نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نساجی با هدایت «لوکاس آلکاراز» قصد دارد تا در نیم فصل اول نتایج بهتری کسب کند و در جدول رده بندی از منطقه سقوط فاصله بگیرد. نساجی در نقل و انتقالات نیم فصل تاکنون علیرضا رضایی، سعید آقایی، محمد عباس زاده، محمدرضا حسینی و منصور باقری را به خدمت گرفته است و اعضای تیم نساجی این روزها در ترکیه مشغول تمرینات آماده سازی هستند.

فرشید اسماعیلی هافبک تیم نساجی که تا پایان فصل ۱۴۰۴ - ۱۴۰۳ با این باشگاه قرارداد دارد با پیشنهاداتی از سوی دیگر تیم‌ها مواجه شده و قصد دارد تا از این تیم جدا شود و به همین جهت کاروان نساجی را برای سفر به ترکیه همراهی نکرد. روز گذشته در فضای مجازی خبر از توافق اسماعیلی و باشگاه نساجی برای فسخ قرارداد منتشر شد که یکی از مسؤولان باشگاه نساجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر این موضوع را تکذیب و اعلام کرد تا این لحظه هیچ توافقی مبنی بر فسخ قرارداد با فرشید اسماعیلی نداشته‌ایم و او همچنان بازیکنان نساجی است.

لازم به ذکر است که تیم نساجی در نیم فصل اول لیگ برتر با کسب ۱۰ امتیاز و قرارگیری در رده ۱۵ جدول به کار خود پایان داد.