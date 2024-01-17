جدایی مهاجم نساجی تکذیب شد/ درخواستی از پرسپولیس نرسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نساجی در نیم فصل اول رقابت‌های لیگ برتر با کسب ۱۰ امتیاز و با قرارگیری در رده پانزدهم به کار خود پایان داد. در دو هفته پایانی لیگ برتر آلکاراز سرمربی اسپانیایی پس از جدایی سید مهدی رحمتی هدایت این تیم را عهده دار شد و قصد دارد برای نیم فصل دوم تیم خود را تقویت کند و از این رو با جدایی برخی از ستاره‌های خود مخالفت کرده است.

رشید مظاهری تنها بازیکن مطرحی بود که قرارداد خود را با این باشگاه فسخ کرد و به جای او علیرضا رضایی دروازه‌بان سابق تیم استقلال تهران جذب شد. شامگاه سه شنبه ۲۶ دی برخی از رسانه‌ها خبر از درخواست جدایی محمدرضا آزادی از تیم نساجی دادند که حمیدرضا بایندریان مدیرعامل باشگاه نساجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر این موضوع تکذیب کرد.

بایندریان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: واقعاً نمی‌دانم این اخبار کذب از کجا منتشر می‌شود، آزادی بازیکن خوب نساجی است و با او برای ادامه مسابقات لیگ برتر ادامه خواهیم داد و محمدرضا هیچ درخواست جدایی نداشته است.

او در رابطه با درخواست باشگاه پرسپولیس برای جذب این بازیکن اظهار داشت: تاکنون هیچ درخواست مکتوبی برای ما جهت جذب آزادی ارسال نشده است و تمامی اخباری که در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر می‌شود، کذب است.