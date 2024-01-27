سهمیه بندی نان در استان تهران به هیچ عنوان مطرح نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی مهری صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برخی شایعات در خصوص وضع محدودیت در فروش نان به مردم اظهار کرد: متناسب بودن میزان سهمیه آرد دریافتی با تعداد فروش نان مبنای عملکرد نانوایان است که می‌تواند میزان سهمیه منطقه را تعیین کند.

وی در ادامه با اشاره به برخی کسری‌های آرد نانوایان عنوان کرد: اگر سهمیه آرد یک واحد نانوایی کسر شده به دلیل تخلفات دیگری بوده و به فروش نان مربوط نمی‌شود.

معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری تهران تاکید کرد: هیچ محدودیتی در خرید نان برای شهروندان وجود ندارد و اعداد و ارقام موجود در سامانه هوشمندسازی آرد و نان ارتباطی به فروش نان ندارد.

معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری تهران در پایان با تکذیب شایعات سهمیه بندی نان یادآور شد: سهمیه بندی شدن نان برای مردم در استان تهران به عنوان مطرح نیست و مردم هر تعداد نان مورد نیاز خود را از نانوایی‌ها می‌توانند تهیه کنند.