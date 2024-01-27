انتقاد دو مقام وزارت ارشاد از «پانتولیگ» محمدرضا گلزار

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اجرای برنامه «پانتولیگ» از شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی ایران، مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتقاداتی را نسبت به نام غیرفارسی این برنامه مطرح کردند.

یاسر احمدوند معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این باره گفت: «پانتولیک» نام برنامه‌ای است که قرار است از تلویزیون پخش شود. انتخاب نام بیگانه برای یک برنامه تلویزیونی خلاف قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی بیگانه است.

مهدی سموعی مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در واکنش به ساخت این برنامه، «امید جلوداریان» خبرنگاری که به «مأمور دفاع از زبان فارسی» مشهور است را خطاب قرار داد و نوشت: جلوداریان کجایی که زبان فارسی در رسانه فارسی (رسانه ملی) از دست رفت.

نام گذاری این برنامه درحالی است که عبارت «پانتومیم» معادل فارسی دارد.