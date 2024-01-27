  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۱۹

در پی استفاده از عبارت انگلیسی انجام شد؛

انتقاد دو مقام وزارت ارشاد از «پانتولیگ» محمدرضا گلزار

انتقاد دو مقام وزارت ارشاد از «پانتولیگ» محمدرضا گلزار

معاون فرهنگی وزیر ارشاد در اعتراض به انتخاب نام «پانتولیگ» برای یک برنامه در رسانه ملی گفت: انتخاب نام بیگانه برای یک برنامه تلویزیونی خلاف قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی بیگانه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اجرای برنامه «پانتولیگ» از شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی ایران، مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتقاداتی را نسبت به نام غیرفارسی این برنامه مطرح کردند.

یاسر احمدوند معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این باره گفت: «پانتولیک» نام برنامه‌ای است که قرار است از تلویزیون پخش شود. انتخاب نام بیگانه برای یک برنامه تلویزیونی خلاف قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی بیگانه است.

مهدی سموعی مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در واکنش به ساخت این برنامه، «امید جلوداریان» خبرنگاری که به «مأمور دفاع از زبان فارسی» مشهور است را خطاب قرار داد و نوشت: جلوداریان کجایی که زبان فارسی در رسانه فارسی (رسانه ملی) از دست رفت.

نام گذاری این برنامه درحالی است که عبارت «پانتومیم» معادل فارسی دارد.

کد مطلب 6005539

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمدحسین IR ۱۹:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      0 1
      پاسخ
      جدای از اسم این برنامه، اصل استفاده از پدیدهٔ مخرب سلبریتی هم با فرهنگ اسلامی ما هم‌خوانی نداره.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها