استقبال از اپراتور دوم اینترنت ماهواره ای برای ورود به ایران

امیر محمدزاده لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت اینترنت ماهواره‌ای در کشور گفت: در موضوع اینترنت ماهواره‌ای در کشور در حال حاضر امسال اولین اپراتور، حقوق سرزمین جمهوری اسلامی ایران را امضا کرد و پذیرفت و در حال حاضر در مرحله بررسی و دریافت مدارک برای ارائه پروانه به آن هستیم.

وی با اشاره به اینکه زمان استفاده کاربران ایرانی از اینترنت ماهواره‌ای مشخص نیست افزود: زمان بندی دادن برای این موضوع خیلی سخت است چون خیلی وابسته به اپراتوری است که در حال حاضر در حال گرفتن پروانه است بنابراین زمان خاصی نمی‌توان ارائه داد ولی ما پیگیر این موضوع هستیم که حداقل دو اپراتور بتوانند شرایط ما را بپذیرند و بتوانند به کاربران سرویس بدهند.

لاجوردی در ادامه در خصوص استقبال از اپراتورهای دیگر برای ارائه اینترنت ماهواره‌ای در کشور گفت: ما همیشه مخالف انحصار هستیم و در حال حاضر یک اپراتور شرایط ما را پذیرفته است ولی اپراتور دوم هنوز نپذیرفته است. فضا باز است که اپراتورهای دیگر بیایند و فضا رقابتی شود.

وی با اشاره به هدف از ارائه این سرویس در کشور افزود: خدمات ماهواره‌ای در جمهوری اسلامی با هدف تقویت و توسعه زیرساخت ارتباطی کشور بالاخص در مناطق صعب العبور و ارائه سرویس مقرون به صرفه و با کیفیت در مناطق روستایی و دور افتاده، به عنوان یکی از کاربردهای اصلی اینترنت ماهواره‌ای انجام می‌شود که با اعطای این مجوز این امکان فراهم خواهد شد.

لاجوردی افزود: همچنین ارائه خدمات ارتباطی در شرایط بحران نیز از جمله کاربردهای ارائه شده توسط اپراتور اینترنت ماهواره‌ای است.

به گزارش مهر، همزمان با اختتامیه کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی (WRC-۲۳) در شهر دوبی، قواعد سرزمینی جمهوری اسلامی ایران به امضای مدیرعامل شرکت یاه کلیک رسید تا مقدمات فعالیت قانونی این شرکت برای ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای در کشور فراهم شود.

با توجه به سیاست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تعامل با شرکت‌های بین‌المللی ارائه دهنده خدمات ارتباطی که قواعد سرزمینی کشورمان را به رسمیت می‌شناسند را در اولویت دیپلماسی خود قرار داده است و پس از ماه‌ها مذاکره با اپراتور خدمات اینترنت ماهواره‌ای یاه کلیک (YahClick) وابسته به شرکت یاه ست (YahSAT)، این شرکت جمعه ۲۴ آذر در محل سرکنسولگری ایران در شهر دوبی و با حضور قائم مقام وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سرکنسول ایران، مشاور وزیر ارتباطات در امور بین‌الملل، معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری و تعدادی از مدیران ارشد سازمان، رسماً قواعد سرزمینی (Landing Right) مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کشور را پذیرفت.