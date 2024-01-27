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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۳۱

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان عنوان کرد؛

طرح یکپارچه مناطق ساحلی گامی برای توسعه دریامحور در خوزستان

طرح یکپارچه مناطق ساحلی گامی برای توسعه دریامحور در خوزستان

اهواز- مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) استان گام مؤثری در راستای تحقق توسعه اقتصاد دریامحور در استان محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب گرایلو پیش از ظهر امروز شنبه در گفت و گویی رسانه‌ای به موضوع انجام طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) استان خوزستان اشاره کرد و افزود: سازمان بنادر و دریانوردی کشور در قالب اجرای این طرح در صدد است تا حفاظت از محیط زیست را با توسعه اقتصادی از طریق بکارگیری ابزارهای مناسب ترکیب کند.

وی ادامه داد: این فرآیند هم محیط طبیعی و هم ساکنان مناطق ساحلی را مورد توجه قرار می‌دهد و گام مؤثری در راستای تحقق توسعه اقتصاد دریامحور در خوزستان محسوب می‌شود.

گرایلو با تاکید بر اهمیت این طرح حیاتی برای شهرها و مناطق ساحلی خوزستان، هم افزایی و انجام دقیق این مطالعات را گامی مهم در توسعه اقتصاد دریا محور و رونق مناطق ساحلی دانست.

وی در ادامه تهیه این مطالعات با جمع‌آوری اطلاعات دیگر دستگاه‌ها در خصوص این موضوع را ضروری دانست و گفت: بنا داریم با تکیه بر اطلاعات شفاف، نسبت به تهیه مطالعاتی کاربردی به منظور اجرای طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان خوزستان اقدام شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: تجارب ۶ استان کشور از طرح‌های دریانوردی برای این استان بررسی شود تا نواقص احتمالی تکرار نشود.

کد مطلب 6005879

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