طرح یکپارچه مناطق ساحلی گامی برای توسعه دریامحور در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب گرایلو پیش از ظهر امروز شنبه در گفت و گویی رسانه‌ای به موضوع انجام طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) استان خوزستان اشاره کرد و افزود: سازمان بنادر و دریانوردی کشور در قالب اجرای این طرح در صدد است تا حفاظت از محیط زیست را با توسعه اقتصادی از طریق بکارگیری ابزارهای مناسب ترکیب کند.

وی ادامه داد: این فرآیند هم محیط طبیعی و هم ساکنان مناطق ساحلی را مورد توجه قرار می‌دهد و گام مؤثری در راستای تحقق توسعه اقتصاد دریامحور در خوزستان محسوب می‌شود.

گرایلو با تاکید بر اهمیت این طرح حیاتی برای شهرها و مناطق ساحلی خوزستان، هم افزایی و انجام دقیق این مطالعات را گامی مهم در توسعه اقتصاد دریا محور و رونق مناطق ساحلی دانست.

وی در ادامه تهیه این مطالعات با جمع‌آوری اطلاعات دیگر دستگاه‌ها در خصوص این موضوع را ضروری دانست و گفت: بنا داریم با تکیه بر اطلاعات شفاف، نسبت به تهیه مطالعاتی کاربردی به منظور اجرای طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان خوزستان اقدام شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: تجارب ۶ استان کشور از طرح‌های دریانوردی برای این استان بررسی شود تا نواقص احتمالی تکرار نشود.