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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۱۵

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اردبیل:

۱۰۰۰ میلیارد تومان منابع از محل تهاتر نفت تأمین می شود

۱۰۰۰ میلیارد تومان منابع از محل تهاتر نفت تأمین می شود

اردبیل- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: از محل تهاتر نفت یک هزار میلیارد تومان منابع برای پروژه های زیربنایی استان اردبیل اختصاص می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، داود شایقی بعدازظهر شنبه در جلسه بررسی پروژه‌های ملی اردبیل اظهار کرد: در دو سال گذشته پیگیر تخصیص اعتبارات از محل تهاتر نفت بودیم که تنها استان اردبیل و استان آذربایجان غربی از این موهبت بهره مند شدند.

وی بیان کرد: یک هزار میلیارد تومان برای تهاتر نفت پیشنهاد شده که شامل پروژه راه آهن اردبیل – میانه و پروژه‌های توسعه بزرگراهی است که امیدواریم تا پایان دولت سیزدهم منابع تهاتر نفت به سرعت تزریق شود.

شایقی در ادامه سخنان خود یادآور شد: ۲۳۲ میلیارد تومان از این منابع تاکنون تخصیص یافته و پیگیر تخصیص مابقی منابع از محل تهاتر نفت هستیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اردبیل تصریح کرد: به غیر از اردبیل، بسیاری از استان‌ها اضافه وصولی مالیات داشتند که این منابع قرار است به خود استان‌ها تزریق شود تا صرف تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و اولویت دار شود.

شایقی گفت: اهمیت محور کلور – درام به خاطر کوتاه کردن مسیر خلخال به شمال و ایمنی بیشتر در مسیر است که برای این پروژه منابع مورد نیاز تزریق می‌شود و تلاش بر این است تا هر چه سریع‌تر این راه اصلی نیز آماده افتتاح شود.

وی افزود: ما بالاتر از سهم استانی هم از ردیف ملی و هم سایر ردیف‌ها برای طرح‌ها و پروژه‌های مهم منابع تزریق کردیم که این در سایه تلاش استاندار اردبیل و نمایندگان استان در مجلس بوده که شبانه روز برای جذب اعتبارات سعی مضاعفی را انجام دادند.

شایقی خاطرنشان کرد: امیدواریم با برگزاری انتخابات اسفندماه افراد شایسته و توانمند از این استان راهی مجلس شوند تا همچنان بتوانیم در جذب اعتبارات و پیگیری آنها موفق عمل کرده و از ظرفیت نمایندگان در کمیسیون‌های مختلف به ویژه کمیسیون تلفیق نیز استفاده کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اردبیل اضافه کرد: هر چند باید عدالت و توازن در توزیع اعتبارات در سطح ملی رعایت شود اما همچنان لابی گری حرف اول را در تخصیص بودجه کشوری می‌زند و ضروری است تا با پیگیری‌های مضاعف بتوانیم جذب اعتبارات بیشتری را به نفع استان شاهد باشیم.

کد مطلب 6006110

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