۱۰۰۰ میلیارد تومان منابع از محل تهاتر نفت تأمین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داود شایقی بعدازظهر شنبه در جلسه بررسی پروژههای ملی اردبیل اظهار کرد: در دو سال گذشته پیگیر تخصیص اعتبارات از محل تهاتر نفت بودیم که تنها استان اردبیل و استان آذربایجان غربی از این موهبت بهره مند شدند.
وی بیان کرد: یک هزار میلیارد تومان برای تهاتر نفت پیشنهاد شده که شامل پروژه راه آهن اردبیل – میانه و پروژههای توسعه بزرگراهی است که امیدواریم تا پایان دولت سیزدهم منابع تهاتر نفت به سرعت تزریق شود.
شایقی در ادامه سخنان خود یادآور شد: ۲۳۲ میلیارد تومان از این منابع تاکنون تخصیص یافته و پیگیر تخصیص مابقی منابع از محل تهاتر نفت هستیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اردبیل تصریح کرد: به غیر از اردبیل، بسیاری از استانها اضافه وصولی مالیات داشتند که این منابع قرار است به خود استانها تزریق شود تا صرف تکمیل پروژههای نیمه تمام و اولویت دار شود.
شایقی گفت: اهمیت محور کلور – درام به خاطر کوتاه کردن مسیر خلخال به شمال و ایمنی بیشتر در مسیر است که برای این پروژه منابع مورد نیاز تزریق میشود و تلاش بر این است تا هر چه سریعتر این راه اصلی نیز آماده افتتاح شود.
وی افزود: ما بالاتر از سهم استانی هم از ردیف ملی و هم سایر ردیفها برای طرحها و پروژههای مهم منابع تزریق کردیم که این در سایه تلاش استاندار اردبیل و نمایندگان استان در مجلس بوده که شبانه روز برای جذب اعتبارات سعی مضاعفی را انجام دادند.
شایقی خاطرنشان کرد: امیدواریم با برگزاری انتخابات اسفندماه افراد شایسته و توانمند از این استان راهی مجلس شوند تا همچنان بتوانیم در جذب اعتبارات و پیگیری آنها موفق عمل کرده و از ظرفیت نمایندگان در کمیسیونهای مختلف به ویژه کمیسیون تلفیق نیز استفاده کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اردبیل اضافه کرد: هر چند باید عدالت و توازن در توزیع اعتبارات در سطح ملی رعایت شود اما همچنان لابی گری حرف اول را در تخصیص بودجه کشوری میزند و ضروری است تا با پیگیریهای مضاعف بتوانیم جذب اعتبارات بیشتری را به نفع استان شاهد باشیم.
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