اسبقیان جانشین پولادگر در معاونت قهرمانی وزارت ورزش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث هاشمی در سید محمد شروین اسبقیان نمینی را به عنوان معاون توسعه ورزش قهرمانی منصوب کرد.
در حکم وزیر ورزش و جوانان به اسبقیان نمینی آمده است:
نظر به تعهد، تخصص و تجربیات جناب عالی، به موجب این ابلاغ به عنوان "معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای" منصوب میشوید.
انتظار میرود با بهره گیری از روحیه انقلابی و کار جهادی، ضمن انجام امور محوله حسب قوانین و مقررات، اجرای موارد ذیل را در اولویت برنامههای آن حوزه قرار دهید:
۱- اهتمام در برگزاری به موقع مجامع عادی و انتخاباتی فدراسیونها و تعیین تکلیف وضعیت فدراسیونهایی که با سرپرستی اداره میشوند در اسرع وقت مدنظر است.
۲- ساماندهی و مدیریت رسیدگی به مشکلات فدراسیونها، هیأتها، ورزشکاران، مربیان و دست اندرکاران ورزش.
۳- هماهنگی و همکاری با کمیته ملی المپیک و کمیته ملی پارالمپیک در خصوص رویدادهای چند رشته¬ای معتبر.
۴- توجه جدی به رفع مشکلات باشگاهها و تقویت جایگاه و توان آنها.
۵- برنامه ریزی راهبردی توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای و نظارت بر اجرای برنامه با بهره گیری از سند پیشرفت ملی ورزش کشور و همکاری با دبیرخانه شورای عالی ورزش و تربیت بدنی، با سرلوحه قراردادن برنامه راهبردی ورزش قهرمانی و حرفهای با مشارکت سایر دستگاههای فعال در ورزش کشور.
6- مهندسی مجدد ساختار تشکیلاتی رشتههای ورزشی در قالب فدراسیونها، انجمنها و ... .
۷- تشکیل منظم جلسات شوراها و ستادهای مرتبط و نظارت بر اجرای تصمیمات وفق قوانین و مقررات.
۸- بازنگری و اصلاح آئین نامه¬ها، دستورالعملها و بخشنامه¬های مرتبط خصوصاً اصلاح آئین نامه شورای برون مرزی.
۹- تقویت نظام ارزیابی عملکرد فدراسیونها ادارات کل استانی و هیاتهای ورزشی.
۱۰- ارائه برنامه مدون برای هدایت ادارات کل استانی در حوزه ورزش قهرمانی و حرفهای.
۱۱ - مدیریت و ساماندهی وضعیت لیگهای معتبر کشوری برحسب نظام ملی مسابقات ورزشی کشور.
۱۲- توسعه و تقویت ساماندهی شفاف سازی الکترونیکی در حوزه ورزش قهرمانی و حرفهای.
۱۳- با عنایت به انتقال مسئولیت بخش فرهنگی به معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای تا تصویب ساختار جدید، برنامه ریزی و ساماندهی امور فرهنگی در کلیه حوزههای ورزشی و اهتمام جدی به تقویت و ارتقا بسترهای فرهنگی و اخلاقی در حوزه ورزش قهرمانی و حرفهای و نظارت بر برنامههای فرهنگی فدراسیونها، ادارات کل استانی و ستاد وزارت به عهده این معاونت خواهد بود.
۱۴- ایجاد هماهنگی و همکاری در تنظیم سند آمایش سرزمینی ورزش کشور با سرلوحه قرار دادن این سند بعد از تصویب و ابلاغ آن.
امید است با اتکال به خداوند متعال و برقراری تعامل سازنده با معاونین، رؤسا و سرپرستان فدراسیونها، مشاوران، مدیران کل ستادی و استانی و سایر همکاران این وزارت در تحقق اهداف دولت مردمی و عدالت محور و با بهره گیری از منویات الهی رهبر معظم انقلاب موفق و موید باشید.
لازم به ذکر است، اسبقیان پیش از این مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی، ریاست فدراسیون قایقرانی، مدیر کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل، مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران و ریاست فدراسیون ورزشهای جانبازان و توان یابان و مدیرکلی حوزه وزارتی را در کارنامه فعالیت ورزشی خود دارد.
شایان گفتن است، کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان تلاشهای سیدمحمد پولادگر در این معاونت را مورد تقدیر قرار داد.
