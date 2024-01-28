به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه فرا رسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، هجدهمین جشنواره بینالمللی شعر فجر به میزبانی تهران برگزار خواهد شد که در راستای این جشنواره برنامههای متنوعی در نقاط مختلف کشور برگزار خواهد شد.
در استان فارس برنامههایی ویژه شعر کودک و نوجوان در روز دوشنبه، ۹ بهمنماه جاری در دو بازه زمانی صبح و بعدازظهر در راستای این جشنواره برگزار خواهند شد.
کارگاه آسیبشناسی شعر کودک و نوجوان با حضور سیداحمد میرزاده در ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز دوشنبه در سالن گفتوگوی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در شیراز برگزار خواهد شد.
این برنامه از طریق شبکه کتاب به آدرس KETAB.TV به صورت مستقیم پخش خواهد شد که در اجرای آن دستگاههای مختلف فرهنگی مشارکت و همکاری دارند.
همچنین محفل شعر کودک و نوجوان با حضور و شعرخوانی شاعران برجسته کشوری در ساعت ۱۶ روز دوشنبه در سالن مهر تالار حافظ ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در شیراز برگزار خواهد شد.
در این محفل شاعران برجستهای نظیر محمود پور وهاب، بابک نیکطلب، سیداحمد میرزاده، غلامرضا بکتاش، مریم زندی، کبری بابایی، معصومه مرادی لاکه، هادی فردوسی، سمیه بابایی و سمیره بروانیا به شعرخوانی خواهند پرداخت.
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