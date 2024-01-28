در شرایط تحریم نیازمند مدیران توانا هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی در مراسم روضه حضرت زینب (س) هیئت زینبیون (فعالان رسانه‌ای استان) بیان کرد: رسانه باطل شخصیتی مثل امام علی (ع) که روزانه هزار رکعت نماز می‌خواند را توانست فردی بی نماز معرفی کند.

وی با بیان اینکه جریان باطل با شبکه سازی قوی، توانایی گمراه کردن جامعه را دارد، افزود: کسی که تقوا و چارچوب ندارد، هر کاری به ذهنش می‌رسد انجام می‌دهد.

شعبانی موثقی اضافه کرد: در برابر جریانی که توانایی داشت تا کربلا را در همان جا تمام کند، یک زن به تنهایی ایستاد و آنها را شکست داد.

امام جمعه همدان اظهار کرد: حضرت زینب (س) با جهاد تبیین خود توانست کاری کند که یزد، ابن زیاد را لعنت کند، حضرت زینب (س) در خانه‌ای شخصیتش شکل گرفت که جبرائیل در آن رفت‌وآمد داشت.

وی با اشاره به اینکه امروز رسانه‌های ما باید در کنار هم بتوانند زیر بنای فکری دشمنان را ویران کنند، گفت: اصحاب رسانه به شکل گیری مشارکت حداکثری در انتخابات کمک کنند.

شعبانی موثقی با بیان اینکه اگر مشارکت تأثیری ندارد، چرا امروز جریان مخالف تمام همتش را بر پایین آوردن مشارکت گذاشته است، افزود: باید با مردم صادقانه‌تر و شفاف‌تر گفت‌وگو کنیم.

وی ادامه داد: در شرایط تحریمی و مشکلات اقتصادی نیازمند مدیران توانا با توجه به شرایط هستیم.