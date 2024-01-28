به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، در حالی که «باربی» پس از کسب ۸ نامزدی اسکار از روز جمعه دوباره بر پرده سینماها رفت و فعلا اکرانی یک هفته‌ای برای آن در نظر گرفته شده، بحث درباره نادیده گرفته شدن «باربی» در فهرست نامزدهای اسکار ۲۰۲۴، که گرتا گرویگ، فیلمساز «باربی» و بازیگر اصلی آن مارگو رابی را از رقابت در بخش بهترین کارگردان و بازیگر حذف کرد، هنوز به پایان نرسیده و هر روز اظهار نظری در این باره صورت می‌گیرد. میشل یئو که سال پیش برای فیلم «همه چیز همه جا به یکباره» اسکار بهترین بازیگر زن را دریافت کرد، جدیدترین چهره‌ای است که در این باره صحبت کرده است.

یئو در این باره گفت: به نظر می‌رسد شادی و ناامیدی دست به دست هم می‌دهند. تعداد نامزدی برای راه یافتن همه آنها که محق هستند، وجود ندارد. تنها راه این است که بپذیریم همه چیز بسیار رقابتی است و هیچ تضمینی وجود ندارد؛ زیرا شما تنها رای‌دهنده نیستید، واقعا گسترده است. خدا را شکر که فیلم «باربی» نامزد بهترین فیلم شد!

وی افزود: شما با خودتان فکر می‌کنید: چطور است که نامزد بهترین فیلم شده‌اید اما بهترین کارگردانی نه؟ اما این اتفاق می‌افتد و من متاسفم که این اتفاق برای «باربی» افتاد زیرا یکی از موفق‌ترین و محبوب‌ترین فیلم‌ها است و فروشش در گیشه این را نشان می‌دهد.

مخالفت با راه‌نیافتن «باربی» به این ۲ بخش اسکار، ابتدا توسط ۲ بازیگر فیلم که نامزدی اسکار را کسب کردند مطرح شد و رایان گاسلینگ و آمریکا فرارا به این امر انتقاد کردند. فرارا به ورایتی گفت ندیدن نام‌های گرویگ و رابی در بخش‌های بهترین کارگردان و بهترین بازیگر زن، «بسیار ناامیدکننده» بود.

فرارا در توضیح حرفش افزود: گرتا تقریبا هر کاری که یک کارگردان می‌توانست انجام دهد را انجام داد تا سزاوار این رقابت باشد. او این جهان را خلق کرد و چیزی را که برای بیشتر مردم ارزش ذاتی ندارد به یک پدیده جهانی بدل کرد و حالا ندیدن او در این فهرست ناامید کننده است.

گاسلینگ هم با انتشار بیانیه‌ای گفت: اگر بگویم از اینکه آنها در این ۲ بخش نامزد نشده‌اند ناامید شدم، دست کم گرفتن مطلب است. بر خلاف همه مشکلات، چند عروسک بی‌روح ما را به خنده انداختند، قلب ما را شکستند، فرهنگ را پیش بردند و تاریخ را ساختند. کار آنها باید در کنار سایر نامزدهای بسیار شایسته به رسمیت شناخته می‌شد.

هیلاری کلینتون اولین چهره‌ای بود که پس از ۲ بازیگر معترض فیلم، وارد میدان شد و پیامی را برای گرویگ و رابی ارسال کرد که در آن نوشته بود: در حالی که گیشه را بردید، اما مجسمه طلایی را به خانه نبردید، میلیون‌ها طرفدار شما را دوست دارند. شما هر ۲ خیلی بیشتر از «کناف» هستید. (اشاره‌ای به انتهای باربی که شخصیت کِن نام خودش را با «ایناف» به معنی کافی ترکیب می‌کند).

با تشدید مناقشات درباره اسکار در فضای مجازی، ووپی گلدبرگ، برنده EGOT (امی، گلدن‌گلوب، اسکار و تونی) تلاش کرد تا به تماشاگران سینما بگوید این کار به معنی نادیده گرفتن و محروم کردن کسی نیست و از آنها خواست تا این واکنش‌ها را متوقف کنند. او گفت: همه برنده نمی‌شوند و شما هر چه بخواهید را به دست نمی‌آورید.

گلدبرگ افزود: هیچ بی‌احترامی صورت نگرفته. این چیزی است که باید در نظر داشته باشید: همه جایزه نمی‌گیرند و این موضوع ذهنی است. فیلم‌ها ذهنی هستند. فیلم‌هایی که شما دوست دارید را ممکن است افرادی که رای می‌دهند دوست نداشته باشند.

«باربی» در مجموع ۸ نامزدی از جمله نامزدی در بخش بهترین فیلم را به دست آورد و گرویگ نامزد فیلمنامه نویسی شد و رابی نیز به عنوان یکی از تهیه‌کنندگان فیلم نامزد اسکار است. این ۲ نفر تنها نادیده گرفته شده‌های اسکار نبودند که صدای مردم را درآوردند و فیلم «قاتلان ماه کامل» ساخته مارتین اسکورسیزی هم که ۱۰ نامزدی اسکار از جمله برای بازی لیلی گلادستون و رابرت دنیرو کسب کرد، برای نادیده گرفتن لئوناردو دی کاپریو با سرزنش بسیاری مواجه شد.